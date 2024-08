F1: Horner diz que Verstappen 'aceitou' fim do domínio da Red Bull

Max Verstappen apareceu irritado algumas vezes durante os últimos GPs no rádio, enfrentando a desilusão e claramente desapontado com o ritmo da Red Bull nas últimas corridas de Fórmula 1. Isso se dá porque o holandês se vê em uma posição muito diferente de como começou o ano.

O tricampeão mundial está sem vencer uma etapa desde o GP da Espanha - período mais longo sem uma vitória de Verstappen desde 2021. Ao mesmo tempo, ele enfrenta uma McLaren que vem ganhando ritmo e já conquistou três corridas ao longo da temporada.

É este cenário que faz Christian Horner, chefe da equipe de Milton Keynes, dizer que é preciso enfrentar a realidade de cabeça em pé - e que Max já entendeu essa necessidade.

"Acho que ele aceitou", diz Horner. "Max sabia que Lando teria o carro mais rápido. Isso já havia ficado aparente na sexta-feira. Max então dirigiu muito bem. Ele disse a si mesmo que perderia sete pontos para Lando, mas não mais do que isso. Então ele está determinado a alcançar o resultado desejado".

A fala de Christian se refere ao fato de Verstappen ter apresentado pouca resistência ao deixar Norris assumir a ponta novamente após uma largada ruim durante o GP da Holanda.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Novo lema: Conquiste tudo que puder!

Verstappen não enfrenta grandes ameaças na tabela de pilotos, isso porque Norris precisa de quase um milagre para passá-lo, porém, por outro lado, a Red Bull começa a ficar de 'cabelos em pé' ao ver a McLaren encostando na conquista do título de construtores.

Atualmente, a equipe de Woking está atrás por apenas 30 pontos - que podem ser conquistados nas próximas etapas. Para Horner, é crucial que todo o time consiga gerir a crise de maneira a diminuir as ameaças.

"É preciso pilotar tendo em mente a situação do Campeonato Mundial. Já tivemos sete vencedores de corridas diferentes esse ano".

Porém, isso não significa que a Red Bull não está confiante que possa voltar a vencer uma corrida. O chefe da equipe disse que eles apenas precisam encontrar o equilíbrio novamente e, então, podem retornar aos eixos.

"É claro que não é bom ser derrotado por 22 segundos, mas isso apenas mostra: se você colocar seu carro na janela certa, resultados como este serão possíveis. Temos isso também visto no início da temporada".

A vitória dominante de Norris não parece ter assutado os taurinos, isso porque Horner enfatiza que serviu para dar um 'gás a mais' em todo o time para lutar contra a McLaren.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O chefe da Red Bull ainda diz que toda a equipe se considera "sortuda" porque a McLaren encontrou uma janela de sucesso no meio da temporada, dando tempo para Verstappen abrir uma diferença grande de pontos e praticamente se isolar no topo da tabela de pilotos.

Horner também defendeu que Norris tem pilotado "bem" e "aumenta a autoconfiança" a cada sucesso, mas todos estão prontos para lidar com esse novo cenário e continuar auxiliando Verstappen a conquistar o quarto título mundial.

"Estamos, portanto, sob pressão para reagir a isto. No entanto, há anos que estamos habituados a correr pelo Campeonato Mundial. É por isso que vamos dar tudo e lutar com tudo o que temos nas restantes nove corridas".

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!