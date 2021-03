O GP do Bahrein abriu a temporada 2021 da Fórmula 1 neste domingo (28). E em meio a uma prova movimentada, com muitas disputas em pista, logicamente a que mais chamou a atenção foi a de Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, com o britânico levando a melhor.

Após o holandês exceder os limites de pista na curva 4, ele devolveu a posição para Hamilton para evitar uma punição, mas não conseguiu ultrapassá-lo novamente nas voltas finais.

Enquanto Valtteri Bottas completou o pódio, levando ainda o ponto da volta mais rápida, a disputa atrás foi intensa, com Pérez e as Ferraris e McLarens lutando pelas posições seguintes. Norris acabou sendo o melhor desse grupo, seguido do mexicano e de Leclerc.

Na outra ponta da tabela, apenas dois abandonos: Nikita Mazepin, que rodou e bateu com sua Haas ainda nas primeiras curvas, e Fernando Alonso, que levou sua Alpine para os boxes com problemas de freio.

Confira o resultado final do GP do Bahrein de Fórmula 1:

PÓDIO: Guerra de Hamilton e Verstappen e destaques do Bahrein com Rico Penteado e Felipe Motta

.