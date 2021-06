Baku recebeu neste sábado (05) o treino de classificação para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 que acontece neste domingo. Em uma sessão com diversas paralisações por bandeira vermelha, Charles Leclerc conseguiu a segunda pole position seguida do campeonato.

Após o quali, Lando Norris acabou punido em três posições de largada por não respeitar as regras de bandeira vermelha, fazendo com que o inglês comece em nono lugar.

Confira como ficou o grid

F1 2021: CAOS em Baku! LECLERC é POLE em treino ACIDENTADO com HAMILTON e VERSTAPPEN logo atrás | Q4

