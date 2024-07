É oficial! Como previsto, a Red Bull tomou a decisão de trocar o motor de Max Verstappen para o GP da Bélgica de Fórmula 1 e aceitou a punição imposta pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Desta maneira, o piloto perderá 10 posições no grid de largada.

O holandês ultrapassou o limite de mudanças imposto pela F1 neste fim de semana, depois de ter problemas com a unidade de potência durante o GP do Canadá, forçando a equipe a fazer uma troca não planejada. A FIA prevê que os times têm a permissão de fazer quatro trocas durante a temporada completa.

A troca feita por Verstappen em seu monoposto resultará na perda de 10 posições no grid de largada e o time de Yuki Tsunoda, que defende a RB, também tomou a mesma decisão e ocupará a última posição. As punições são diferentes, pois o piloto japonês também mudou outros componentes em seu carro.

"A unidade de potência internada usada por Max Verstappen e Yuki Tsunoda é o quinto de quatro permitidos para o campeonato de 2024 e isso não está dentro dos conformes, segundo o artigo 28.2 do Regulamento de F1", diz o documento oficial.

A pista de Spa-Francorchamps é conhecida por apresentar mais pontos de ultrapassagens, o que facilitou a decisão da equipe. O traçado é, quase sempre, escolhido pelas equipes para cumprirem suas punições e, dessa maneira, não colocam em cheque a corrida de seus competidores.

Vale lembrar que nas últimas duas temporadas, a Red Bull também tomou a decisão de fazer a troca da unidade de potência de Verstappen na Bélgica. Em 2023, o piloto largou da sexta posição após ser punido, enquanto em 2022, ele ocupou a 13° e, já na 12° volta, o holandês conseguiu assumir a ponta.

