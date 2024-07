F1: Tsunoda recebe penalidade e largará no fundo do grid

O fim de semana do GP da Bélgica ainda está começando, mas Yuki Tsunoda já sabe qual será sua posição de largada no domingo. Isso acontece porque a RB decidiu trocar o motor do piloto japonês de Fórmula 1, causando punição ao competidor, que deve começar a corrida no fundo do grid.

O Motorsport.com apurou que o companheiro de Daniel Ricciardo recebeu uma nova unidade de potência para este fim de semana da Honda, ultrapassando o limite de trocas imposto pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo. As equipes costumam usar a pista de Spa para aceitar as punições, por ser um traçado com mais possibilidades de ultrapassagens.

É importante ressaltar que Max Verstappen também enfrenta a difícil escolha sobre trocar seu motor. O piloto holandês sofreu a perda de uma peça nova durante o TL2 no GP do Canadá.

Caso Verstappen faça a troca, ele deve receber a penalidade de dez posições. No caso de Tsunoda, segundo as regras da F1, ele deverá largar do último lugar do grid após a troca das peças.

Ricciardo, companheiro do piloto japonês na RB, também está perto de ser punido caso precise fazer mais uma troca de motores, uma vez que está com a mesma quantidade de mudanças de Tsunoda.

“Yuki vai começar atrás aqui, com uma quinta unidade de potência [da temporada]. [Sobre Ricciardo], certamente vamos esperar para ver o que acontece nas próximas corridas”, disse Alan Permane, diretor de corridas da RB.

Em Spa, durante as coletivas de imprensa, Tsunoda foi questionado o quanto ele se sente pressionado pelas exigências da RB e da Red Bull para um desempenho satisfatório. O piloto japonês disse que já se acostumou, então apenas faz o possível para conseguir posições em pista:

“Bem, eu acho que, para os pilotos da Red Bull, exceto Max, todas as corridas são críticas. Acabei me acostumado e apenas faço minha corrida normal”.

