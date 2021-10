A Red Bull e a AlphaTauri correrão com o patrocínio da Acura no GP dos Estados Unidos deste fim de semana, marcando a primeira aparição da marca na Fórmula 1 em mais de uma década. A montadora teve uma presença regular na categoria em provas na América do Norte nas décadas de 1980 e 1990 e pela última vez no Canadá em 2007, nas viseiras de pilotos da Honda.

A divisão norte-americana de alto desempenho da fabricante japonesa retornará ao grid em Austin depois que as equipes austríaca e italiana revelaram detalhes da pintura que será usada no Circuito das Américas.

Ambas as escuderias apresentarão a Acura nas asas traseiras de seus carros, substituindo os logotipos regulares da Honda, ao mesmo tempo em que serão representados nas viseiras e nos macacões de corrida de Max Verstappen, Sergio Pérez, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

"Como marca de alto desempenho da Honda na América do Norte, parece certo e adequado que a Acura esteja presente no auge do automobilismo: a Fórmula 1", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner. "Estamos muito satisfeitos em recebê-los de volta para o GP dos Estados Unidos deste ano."

"Lembro-me de Alain Prost vencendo a corrida dos EUA em 1989 com a Acura em seu visor, então espero que ter a marca conosco neste fim de semana no Circuito das Américas nos traga o mesmo resultado."

Red Bull Racing RB16B with Acura sponsor Photo by: Red Bull Content Pool

Este fim de semana marcará o último GP dos Estados Unidos da Red Bull e da AlphaTauri com motores Honda, antes da saída da fabricante japonês da F1 no final do ano. Verstappen lidera o campeonato de pilotos por seis pontos e busca a primeira vitória em Austin.

"É muito especial ter a Acura fazendo parte da nossa parceria com a Red Bull Racing Honda e a Scuderia AlphaTauri Honda para a corrida americana de 2021", disse Masashi Yamamoto, diretor administrativo da marca japonesa. "Esta tem sido uma temporada incrível até agora e estamos orgulhosos de adicionar a marca Acura à nossa história."

"Fui um grande fã da Fórmula 1 em toda a minha vida e, quando criança, crescendo no Canadá, lembro-me de quando a Acura apareceu nos capacetes de [Ayrton] Senna e Prost no GP do Canadá", acrescentou Emile Korkor, vice-presidente assistente da Acura National Sales. "A competição de esportes motorizados é extremamente importante para uma marca de desempenho como a Acura."

"Não poderíamos estar mais animados com a parceria com a Red Bull e a AlphaTauri para esta corrida", acrescentou.

A maior presença em corridas da Acura nos Estados Unidos vem no IMSA, onde tem dois carros ARX-05 na classe DPi pilotados pelas equipes Wayne Taylor Racing e Meyer Shank Racing.

Confira imagens dos carros de Red Bull e AlphaTauri com o logo da Acura

AlphaTauri AT02 with Acura sponsor 1 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B with Acura sponsor 2 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool AlphaTauri AT02 with Acura sponsor 3 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Sergio Perez, Red Bull Racing 5 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Yuki Tsunoda, AlphaTauri 6 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Pierre Gasly, AlphaTauri 7 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B with Acura sponsor 8 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing with Acura sponsor 9 / 9 Foto de: Red Bull Content Pool

BASTIDORES DA F1: Produtora da Band, JU CERASOLI fala sobre cobertura do canal e conta seus 'CAUSOS'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?