A Fórmula 1 entregou uma classificação movimentada do começo ao fim neste sábado em Barcelona. E o GP da Espanha terá Lando Norris na pole position, tendo superado Max Verstappen por apenas 0s020 graças a uma excelente volta rápida final.

Os dois serão seguidos pela dupla da Mercedes, com Lewis Hamilton à frente de George Russell, enquanto a dupla da Ferrari vem na terceira fila, com Charles Leclerc batendo Carlos Sainz em sua casa.

Em relação ao resultado de pista, uma mudança: Sergio Pérez foi o oitavo, porém, larga em 11º amanhã. O mexicano chegou a Barcelona com uma punição pendente da etapa de Montreal e terá que pagá-la no grid deste domingo.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona no domingo. A largada do GP da Espanha está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar a prova tem Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com a análise completa da etapa. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da Espanha:

Q4: Norris bate Verstappen no fim e fica com a pole na Espanha; veja debate

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!