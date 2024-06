F1: Após perder pole, Verstappen valoriza maior competição na F1

Max Verstappen quase ficou com a pole no GP da Espanha. Nos segundos finais do Q3, o holandês da Red Bull foi superado por Lando Norris, que cravou um tempo 0s020 melhor. Em entrevista após a classificação, Verstappen não pareceu estar chateado e até valorizou a competitividade na categoria.

"No final das contas, nunca são poles fáceis porque você está em uma batalha consigo mesmo, mas, em geral, é bom para a F1 ter mais equipes na luta", comentou Verstappen, que após um início de ano dominante, vê os rivais no mesmo nível e até o superando em algumas corridas.

Assim como aconteceu em Ímola e Mônaco, por exemplo, o fim de semana da Red Bull não foi nada bom. Porém, Verstappen conseguiu melhorar o desempenho para a classificação. O piloto da Red Bull agora bota as expectativas para a corrida.

"Na qualificação foi tudo um pouco melhor, nos treinos foi um pouco difícil. No Q3 recebi um belo vácuo do Checo para extrair tudo, mas não foi suficiente. Definitivamente, tudo está em jogo para amanhã", disse o holandês.

