F1: Norris diz que volta da pole foi perfeita do início ao fim

Lando Norris conquistou a segunda pole da sua carreira neste sábado. Sobre largar na primeira posição no GP da Espanha, o inglês da McLaren disse que toda a volta foi perfeita. Norris marcou o tempo de 1:11s403, recorde da pista espanhola em classificação.

"Foi uma volta praticamente perfeita. Ainda estava muito apertado [do tempo do Verstappen], mas estou super feliz. Uma das minhas melhores pole positions, não que eu tenha tido muitas! Mas era apenas uma questão de conseguir uma volta perfeita, e isso é o que fizemos", disse Norris.

“Fomos rápidos nos últimos dois meses, desde Miami temos sido fortes. Provavelmente perdemos a pole só por não fazermos a volta perfeita, mas conseguimos hoje", falou Norris sobre o desempenho nas últimas classificações.

Quando perguntado sobre uma vitória amanhã, o inglês destacou os rivais das primeiras filas. "[Vencer] é o nosso objetivo, mas será difícil contra Max, contra Lewis. Mas estamos aqui para vencer agora."

