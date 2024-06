A FIA divulgou que Norris, Leclerc, Hamilton e Stroll foram chamados após incidentes de interferência ocorridos no TL3 do GP da Espanha. No caso de Norris, o inglês foi tocado por Leclerc nos minutos finais do terceiro treino livre após desacelerar para que a Ferrari seguisse em sua volta rápida. Já Hamilton foi acertado por Stroll em uma situação semelhante.

Após convocar os pilotos envolvidos, a FIA informou que Leclerc e Stroll foram punidos com reprimendas pelos incidentes. Esse tipo de punição funciona como uma advertência e pode ser levada em consideração em casos de outros incidentes similares.

Norris também protagonizou uma possível interferência contra Verstappen — segundos antes do incidente com Leclerc. Nesse caso, a FIA informou que não tomará nenhuma decisão.

O incidente entre Hamilton e Stroll aconteceu enquanto faltava em torno de 20 minutos para o fim da sessão. O inglês abriu espaço na saída da curva 5. Stroll desacelerou muito, aparentemente desistindo da volta, mas abriu na curva e foi acertada pelo carro de Hamilton. A Mercedes do inglês tocou na lateral da Aston Martin, que teve danos no assoalho.

O caso de Norris e Leclerc tem semelhanças com o incidente de Hamilton e Stroll. Norris abriu espaço antes da curva 7 para a Ferrari que vinha em volta rápida. Porém, Leclerc também aparentou ter desistido da volta. O monegasco então entrou mais lento na curva e tocou sua roda traseira na McLaren.

No rádio, Norris reclamou que a Ferrari dirigiu para cima dele, enquanto Leclerc soltou um palavrão e disse "eu não entendo porque eles fazem isso".

F1 PEGA FOGO: HAMILTON 1º, Max 5º na ESPANHA! BRIATORE na Alpine OFICIAL. Tudo de Barcelona

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!