A Fórmula 1 realizou a quarta etapa da temporada de 2024, com mais uma vitória de Max Verstappen, em mais uma dobradinha da Red Bull e mais um pódio de Carlos Sainz.

Mas a corrida em Suzuka não ficou restrita ao pódio. Confira como ficou a classificação final da prova que teve vários pegas entre os pilotos do meio de grid.

Resultado

Cla Nº Piloto Carro / Motor Voltas Dif. 1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 53 - 2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 53 -12.535 3 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 53 -20.866 4 16 Charles Leclerc Ferrari 53 -26.522 5 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 53 -29.700 6 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 53 -44.272 7 63 George Russell Mercedes 53 -45.951 8 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 53 -47.525 9 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 -48.626 10 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 52 - 11 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 52 - 12 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 52 - 13 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 52 - 14 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 52 - 15 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 52 - 16 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 52 - 17 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes 52 - - 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 12 - - 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 0 - - 23 Alexander Albon Williams/Mercedes 0 -

