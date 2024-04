A Fórmula 1 realizou a quarta etapa do campeonato neste domingo, com o GP do Japão, no tradicional circuito de Suzuka. Max Verstappen retomou o caminho das vitórias, após conseguir mais uma dobradinha para a Red Bull.

A Ferrari voltou a conseguir mais um pódio, desta vez com Carlos Sainz, que viu Charles Leclerc em quarto.

Confira como está a situação do campeonato, após quatro etapas:

F1 AO VIVO: RICO PENTEADO analisa SHOW DE VERSTAPPEN e pódio de SAINZ no GP do Japão; veja DEBATE

