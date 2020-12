Nesta quarta-feira, o Conselho Mundial do Esporte a Motor confirmou o calendário da temporada 2021 da Fórmula 1. O destaque é a já esperada manutenção do GP do Brasil em Interlagos, mas agora com o nome de GP de São Paulo. O evento tem previsão de acontecer nos próximos cinco anos e terá um novo promotor, o empresário Alan Adler, designado pela companhia de investimentos Mubadala. O novo comandante do GP tem experiência em eventos esportivos internacionais e no Brasil, a empresa terá o nome de Brasil Motorsport.

“Temos o prazer de anunciar que a cidade de São Paulo continuará a sediar o GP do Brasil até 2025 e estamos ansiosos para trabalhar com nosso novo promotor nos próximos anos”, disse o CEO da F1, Chase Carey.

“O Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, com fãs dedicados e uma longa história no esporte. A corrida no Brasil sempre foi um destaque para nossos fãs, pilotos e nossos parceiros e estamos ansiosos para proporcionar aos fãs da Fórmula 1 uma corrida emocionante em Interlagos em 2021 e nos próximos cinco anos.”

“É uma grande alegria poder anunciar que Interlagos continuará recebendo um dos eventos mais importantes do automobilismo mundial”, disse Bruno Covas, prefeito de São Paulo.

“Fizemos um grande esforço para manter a corrida em nossa cidade. Temos infraestrutura robusta para o turista, segurança pública e serviços de primeira linha.”

“Acreditamos que sediar o GP, além de divulgar nossa cidade ao mundo, continuará trazendo contribuições importantes como a geração de empregos e renda. Vimos estudos que mostram que a cada R$ 1 investido no GP de São Paulo, R$ 5,20 é gerado para a economia local ”.

A mudança de nome reflete o maior nível de participação do governo local no evento, algo visto em uma série de outras corridas nos últimos tempos. O GP do México deveria ser renomeado GP da Cidade do México para 2020, antes de seu cancelamento, enquanto os GPs na Estíria, Toscana e Emilia Romagna também receberam nomes de autoridades locais.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também anunciou que ainda não há uma definição para a data que seria destinada ao GP do Vietnã.

O Motorsport.com apurou que a prova vietnamita deve ser substituída por um evento em uma das localidades que receberam a F1 como 'substitutas' em 2020: Ímola (Itália), Portimão (Portugal), Istambul (Turquia) ou Mugello (Itália).

A resolução de tal 'pendência' depende de arranjos financeiros e comerciais entre os promotores locais das respectivas praças e a Liberty Media, dona da categoria máxima do automobilismo mundial.

A nova temporada começará na Austrália em 21 de março e terminará dia 5 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.

Confira o calendário de 2021 da Fórmula 1:

Etapa Local Data 1 GP da Austrália (Melbourne) 21 de março 2 GP do Bahrein (Sakhir) 28 de março 3 GP da China (Xangai) 11 de abril 4 A definir 25 de abril 5 GP da Espanha (Barcelona) 9 de maio 6 GP de Mônaco (Mônaco) 23 de maio 7 GP do Azerbaijão (Baku) 6 de junho 8 GP do Canadá (Montreal) 13 de junho 9 GP da França (Paul Ricard) 27 de junho 10 GP da Áustria (Red Bull Ring) 4 de julho 11 GP da Grã-Bretanha (Silverstone) 18 de julho 12 GP da Hungria (Hungaroring) 1º de agosto 13 GP da Bélgica (Spa Francorchamps) 29 de agosto 14 GP da Holanda (Zandvoort) 5 de setembro 15 GP da Itália (Monza) 12 de setembro 16 GP de Rússia (Sochi) 26 de setembro 17 GP da Singapura (Marina Bay) 3 de outubro 18 GP do Japão (Suzuka) 10 de outubro 19 GP dos EUA (Circuito das Américas) 24 de outubro 20 GP do México (Hermanos Rodriguez) 31 de outubro 21 GP do Brasil (Interlagos) 14 de novembro 22 GP da Arábia Saudita (Jeddah) 28 de novembro 23 GP de Abu Dhabi (Abu Dhabi) 5 de dezembro

Pérez já estaria com contrato feito para correr pela Red Bull em 2021; entenda o caso

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.