F1 confirma renovação do GP do México até 2025

O GP do México seguirá no calendário pelo menos até 2025. A Fórmula 1 anunciou a renovação com a etapa no Autódromo Hermanos Rodríguez nesta quinta-feira (27), na véspera do início das atividades da edição de 2022.

O GP do México de 2022 será a 23ª edição da etapa, sendo a 22ª como integrante do calendário da F1 e a sétima desde o retorno da prova, em 2015.

A primeira edição do GP foi em 1962, sem fazer parte do calendário oficial da categoria, e contou com uma dobradinha entre os vencedores: os britânicos Jim Clark e Trevor Taylor, de Lotus. Já no ano seguinte, a prova passou a fazer parte do cronograma da temporada, com nova vitória de Jim Clark, que é o maior vencedor do GP, junto de Max Verstappen.

Em 2015, a prova voltou à F1 pela primeira vez desde 1992 e, desde então, conta com três vitórias da Mercedes, duas de Lewis Hamilton e uma de Nico Rosberg e três da Red Bull, sendo todas de Verstappen. O GP ficou de fora apenas do calendário de 2020, devido à pandemia da Covid-19.

Nos últimos anos, o GP do México vem passando por um boom de popularidade local, motivado principalmente pela fase de Sergio Pérez, que corre pela Red Bull desde o ano passado. Mas a etapa também está entre as favoritas dos pilotos, devido ao clima de festa no Autódromo Hermanos Rodríguez.

