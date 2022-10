Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc foi o segundo piloto mais rápido na classificação do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas, devido a várias mudanças na unidade de potência do seu carro, acabou caindo várias posições no grid de largada indo parar em décimo segundo por conta da penalização.

Isso, unido ao principal problema da Ferrari nesta temporada - o desgaste dos pneus muito maior em relação aos rivais na ponta da tabela, deixaram a entender que chegar até o pódio era uma tarefa praticamente impossível para o piloto monegasco, mas, ele acabou cruzando a linha de chegada em P3.

Se no papel sair de 12ª lugar para chega em terceiro é um resultado muito positivo, Leclerc não viu da mesma forma. O monegasco acredita que se não houvesse degradação dos pneus, ele poderia te conseguido um resultado melhor ao aproveitar o erro da Red Bull nos boxes que o colocou a frente de Max Verstappen momentaneamente.

Analisando a corrida, o piloto da Ferrari explicou que seu F1-75 tinha ritmo para competir por algo mais do que o terceiro lugar, mas acabou se vendo muito prejudicado pela notável degradação dos pneus.

"Estou satisfeito com o pódio levando em conta que saí da 12ª colocação. É um bom resultado neste sentindo. No entanto, a corrida, num geral, foi um pouco decepcionante. Tínhamos o ritmo, mas também, de novo, tínhamos muita degradação. Mas sim, no fim, terminar em terceiro depois de começar em décimo segundo não é ruim", disse um monegasco descontente.

Mattia Binotto, chefe de equipe, garantiu estar feliz com o pódio conquistado por Leclerc e lamentou a má sorte de Carlos Sainz que abandonou na primeira volta por conta de um acidente depois de largar na pole.

"Obviamente, temos emoções mistas depois da corrida. Sem nenhuma culpa, Carlos teve que abandonar depois da primeira volta. No entanto, Charles protagonizou uma grande recuperação que o levou até o pódio."

Binotto também se mostrou de acordo com as declarações de Leclerc em referência a péssima degradação do F1-75, prometendo trabalhar nele para solucionar o problemas para as últimas corridas do ano e pensando, sobre tudo, em 2023.

"Sabemos que nestes momentos nos falta algo a longo prazo se nos compararmos com a Red Bull. Seguiremos trabalhando para complicar a vida deles, a partir do México e como não podia ser diferente, melhorar nossa preparação para os desafios que virão na próxima temporada", concluiu.

Charles Leclerc, al volante del Ferrari F1-75 en Austin

