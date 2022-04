Carregar reprodutor de áudio

Apesar do forte início na temporada 2022 da Fórmula 1, Ferrari e Red Bull sabem que o sucesso no Mundial depende da produção de atualizações efetivas. Mas a habilidade de ambas para serem flexíveis com a dianteira do carro, especialmente em meio às restrições do teto orçamentário, pode ser ajudada por soluções inteligentes para o bico.

A construção da estrutura do bico no paddock mudou para 2022, com a maioria das equipes aproveitando a oportunidade para usar um painel como forma de cobrir a estrutura de impacto que fica por dentro.

Como podemos ver nas ilustrações mais recentes de Giorgio Piola, o F1-75 da Ferrari apresenta essa peculiaridade no design. A estrutura interna de impacto de carbono é significativamente mais curta do que o bico aparenta ser após o fino painel laminado ser montado.

Atualmente, o bico da Ferrari, por causa desse painel, acaba combinando com o plano principal da asa dianteira.

Mas não precisa necessariamente manter isso. Tudo se a Ferrari puder encontrar mais desempenho aerodinâmico em um design que a maioria de seus rivais têm, no qual o bico está conectado ao segundo elemento.

Se isso acabar sendo uma rota seguida pela Ferrari, a maneira como ela projetou o bico significa que poderá fazer a mudança sem precisar ser aprovada em um novo teste de colisão.

Outro aspecto interessante é que, embora a entrada de resfriamento do piloto pareça um duto estilo NACA do lado de fora, também há espaço aqui para fazer mudanças no design, com uma entrada retangular presente na ponta da estrutura do bico.

Esta é apenas uma das maneiras pelas quais a Ferrari projetou seu carro, pensando na agilidade caso tenha a necessidade de fazer mudanças durante a temporada.

Red Bull Racing RB18 front nose Photo by: Giorgio Piola

Embora a Red Bull não tenha estendido a ponta do bico para além do segundo elemento para se encontrar com o plano principal como a Ferrari, a equipe austríaca também tem essa opção, pois adotou um painel que cobre a estrutura principal do bico para completar o design.

E, como a Ferrari, a entrada de refrigeração interna do piloto tem uma forma diferente da apresentada externamente, o que significa que as alterações podem ser feitas aqui, caso necessário, em um momento posterior.

Além disso, o corpo do bico possui sulcos que não estão presentes quando o painel é instalado, sugerindo que, se a equipe encontrar ganhos aerodinâmicos mínimos ao alterar sua forma, poderá fazê-lo com relativa facilidade.

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: