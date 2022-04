Carregar reprodutor de áudio

Mesmo com dois pódios nas primeiras corridas da temporada 2022 da Fórmula 1, Carlos Sainz fala abertamente que ainda não está totalmente confortável com o F1-75 da Ferrari, sem conseguir extrair a mesma performance de Charles Leclerc. Mas o espanhol acredita que o GP da Arábia Saudita tenha entregado lições valiosas para entender suas dificuldades com o carro.

Sainz foi segundo colocado no Bahrein após o abandono tardio de Max Verstappen, e terminou em terceiro em Jeddah. Na primeira corrida do ano, o espanhol classificou a etapa como "o final de semana mais difícil" que já teve como piloto da Ferrari.

Apesar de estar relutante para revelar quais são exatamente suas dificuldades com o F1-75, Sainz disse que pilotar em Jeddah duas vezes em menos de quatro meses foi útil para ver onde que está devendo em comparação com o ano passado.

"Essa foi uma das melhores experiências do ano até aqui, experiência em termos de ir a uma pista que eu guiei há 100 dias com um nível alto de confiança, usando o carro de 2021", disse Sainz após o último GP.

"Estava muito fraco na classificação e na corrida. E sabia exatamente o que esperar do carro e o que o carro estava me dando. Cem dias depois, voltei e, nas curvas que estava muito forte no ano passado, eu parecia estar sofrendo mais, e não estou guiando o carro como deveria".

"Além do carro não estar me dando exatamente a sensação que preciso para minha pilotagem, há uma combinação de coisas que trabalhei nesta semana. Acho que dei um passo adiante, na direção correta para a corrida".

"Mas devo dizer que também me deixou ciente sobre dois ou três tipos de curvas, dois ou três lugares que, no ano passado eu me sentia muito confiante e confortável e que, neste ano, não estou. Isso me deu bons pontos para trabalhar e me fortalecer para o futuro".

Apesar das dificuldades para compreender o novo carro da Ferrari, Sainz é o vice-líder do campeonato, 12 pontos atrás de Leclerc e sete a frente de Verstappen. O espanhol largou em terceiro tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, nunca terminando mais de dois décimos atrás da pole.

