O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, tratou de desmentir rumores que começaram a circular recentemente na Fórmula 1 de que a equipe italiana teria recebido acesso ao regulamento de 2022 antes dos rivais, podendo começar a trabalhar no novo carro mais cedo.

Depois de boas sensações que deixaram na pré-temporada e nas primeiras corridas de 2022, fica claro que a Ferrari acertou com o carro. Se no ano passado os italianos lutaram contra a McLaren pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, agora a equipe deu o passo adiante que os permite ter um dos modelos mais fortes do grid.

Por isso, começaram a surgir rumores afirmando que em Maranello, de algum modo, a Ferrari teria recebido informações sobre o regulamento de 2022 antes da hora, o que os teria permitido começar a trabalhar no novo carro antes dos rivais.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Binotto contestou esses rumores, negando-os.

"Não, isso não é verdade, de modo algum", disse. "Segundo o regulamento, ninguém poderia trabalhar com os novos carros no túnel de vento antes de 01 de janeiro de 2021. Sim, é fato que pudemos focar em 2022 antes das outras equipes no ano passado, mas nada além disso".

"Digo mais, foi somente depois de cinco corridas que a equipe realmente decidiu que era melhor trabalhar apenas no carro de 2022".

"Outra questão é que ficamos anos reconstruindo internamente a equipe, e esse processo ainda não chegou ao fim. Queríamos trazer de volta a cultura da Ferrari à equipe, relembrando que somos a única equipe que jamais abandonou a F1 e que somos os que têm mais vitórias ao longo dos anos".

Olhando para o passado, na última grande mudança de regulamento da F1, em 2014, também surgiram rumores de que a Mercedes havia recebido a vantagem de conhecer o regulamento antes dos rivais. Obviamente, naquela ocasião, o time alemão também negou.

Este parece ser um pensamento muito recorrente sempre que temos uma modificação no regulamento técnico ou de unidades de potência, mudando a ordem de forças no grid, momentos em que uma parte prejudicada afirma que tenha sido intencionalmente prejudicada, passando a suspeitar de outros times que teriam sido beneficiados.

