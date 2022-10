Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo listou 13 categorias de gastos ajustados ou excluídos que foram tratados de forma incorreta pela Red Bull na submissão do relatório financeiro de 2021, levando a equipe austríaca à violação do teto orçamentário na Fórmula 1.

O órgão reporta que a equipe "excluiu de forma incorreta e / ou ajustou gastos no total de £5.607.000" na submissão feita em março deste ano e que, na análise final, totalizou um excesso do teto orçamentário de £1.864.000.

Então... onde que a equipe errou?

A FIA tornou público apenas agora a informação básica de quais elementos do regulamento financeiro estavam envolvidos, mas algumas coisas já haviam surgido nas últimas semanas, e iremos saber mais a fundo quando Christian Horner se pronunciar publicamente nesta sexta-feira.

Antes de introduzir a lista, a FIA nota que "de acordo com o que foi descoberto pela Administração do Teto Orçamentário, a Red Bull reconheceu que a documentação submetida inclui os seguintes itens de forma incorreta".

Então vamos olhar a fundo sobre o que se refere cada item no regulamento:

1. Custos excluídos superestimados de acordo com o Artigo 3.1(a) do Regulamento Financeiro (relativo aos serviços de alimentação)

Este está relacionado aos custos com alimentação na fábrica, e a inabilidade de separar os custos de alimentação dos funcionários que não entram no teto orçamentário, como administrativo e marketing, e aqueles que entram. A FIA insiste na inclusão do custo total disso.

2. Custos de acordo com o Artigo 3.1(w) do Regulamento Financeiro relativos à contraprestração e contribuições para s contribuições de segurança social do empregado)

Este está relacionado à exclusão de gastos com um "funcionário que foi formalmente colocado em licença saúde". Foi apurado que houve uma discordância sobre gastos referentes a um funcionário que estava, ao mesmo tempo, doente e envolvido no processo de desligamento.

3. Custos de acordo com o Artigo 3.1(h)(i) do Regulamento Financeiro (em relação a atividades não ligadas à F1), pois esses custos já haviam sido compensados nos Custos Totais do Grupo Reportante

Essa regra delimita a exclusão de "todos os gastos diretamente atribuídos a atividades não ligadas à F1".

4. Custos de acordo com o Artigo 3.1(k) do Regulamento Financeiro (em relação a bônus e contribuições para a previdência social do associado)

Essa regra se relaciona à exclusão de bônus de empresados, que os funcionários da Red Bull teriam recebido após a conquista do título de Max Verstappen.

5. Subavaliação de Custos Relevantes por ganho na alienação de imobilizado por falta de ajuste em alta necessário.

A FIA não deu nenhuma informação referente a quais ativos foram vendidos.

6. Custos de acordo com o Artigo 3.1(q) do Regulamento Financeiro (relativo às taxas de aprendizes)

Essa norma está relacionada à exclusão de contribuições de previdência social, aparentemente ligadas a aprendizes que trabalham na Red Bull.

7. Custos de acordo com o Artigo 3.1(h)(ii)(i) do Regulamento Financeiro (relativo à contraprestação e às contribuições para a previdência social dos associados)

Essa regra se relaciona à exclusão de "contribuições à previdência social referentes à qualquer pessoal envolvidos em atividades de F1 e fora da F1".

8. Subavaliação de Custos Relevantes em relação às disposições estabelecidas pelo Artigo 4.1(a)(i) do Regulamento Financeiro (relativo ao custo de uso das unidades de potência)

Essa regra diz que "qualquer transação envolvendo as unidades de potência em conexão com uma atividade de F1 deve ser inclusa nos Custos Relevantes sem dedução de seu valor justo". Em 2021, a Red Bull recebeu unidades de potência gratuitas pela Honda.

9. Custos de acordo com o Artigo 3.1(h)(i) do Regulamento Financeiro (relativo à contraprestação e às contribuições para a previdência social do associado)

Assim como no item 3, isso se refere à exclusão de gastos diretamente atribuídos à atividades não-relacionadas à F1.

10. Subavaliação de Custos Relevantes em relação às disposições estabelecidas pelo Artigo 4.1(f)(i)(B) do Regulamento Financeiro (relativo ao uso de estoques)

Este está relacionado à alocação de gastos de peças sobressalentes não utilizadas e repassadas ao departamento de patrimônio e, portanto, ficando fora do teto orçamentário. Acredita-se que esse seja o principal item da lista, com Horner sugerindo em Austin que seu valor deve chegar aos milhões.

11. Erro de escrita no cálculo da Red Bull em determinados custos imputados pela Red Bull Powertrains

Este está relacionado à divisão de motores, a Powertrains, que teve seu processo de criação em 2021.

12. Certos gatos com viagens relacionados ao Artigo 3.1(r) do Regulamento Financeiro

Essa regra fala sobre a exclusão de todos os gastos com voos e hotéis em conexão com a competição e o teste de carros atuais pelos funcionários.

13. Custos de manutenção referentes ao Artigo 3.1(i) do Regulamento Financeiro

Este se relaciona à exclusão de "todos os gastos diretamente atribuídos à atividades de recursos humanos, atividades financeiras ou legais".

VÍDEO: Dê uma volta virtual no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: