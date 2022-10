Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc acredita que a Ferrari está “chegando lá” com sua tentativa de melhorar a estratégia e encontrar ganhos de desempenho para lutar contra a rival e campeã de construtores da Fórmula 1 em 2022, Red Bull.

A Scuderia começou empolgando, ao vencer duas das três primeiras corridas desta temporada, tentando acabar com uma seca de títulos que remonta ao triunfo no campeonato de construtores de 2008. Mas a combinação de desastres estratégicos (principalmente em Silverstone e Budapeste) e sua falta de confiabilidade inicial contribuíram muito para o colapso do desafio de seus pilotos e equipe no campeonato.

A Red Bull, por sua vez, conquistou sua primeira coroa de construtores desde 2013 com três rodadas de antecedência graças à vitória de Max Verstappen no último fim de semana no GP dos Estados Unidos. Sem chances de levar algum título neste ano, a Ferrari voltou sua atenção para a preparação para 2023 usando as corridas finais deste ano para executar melhor seus procedimentos de pitstops e estratégias.

Embora Leclerc tenha calculado que o F1-75 ainda não conseguiu igualar totalmente os grandes ganhos de ritmo que a Red Bull poderia encontrar entre a qualificação e a corrida, o monegasco disse que a Ferrari estava “chegando lá”.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

Falando na coletiva de imprensa antes do GP do México neste fim de semana, Leclerc abordou as chances de encerrar uma série sem vitórias que remonta à etapa francesa no final de julho.

Ele disse: “É difícil saber por enquanto. Ainda acredito que a Red Bull será o time a ser batido no domingo. Eles sempre parecem encontrar algo do sábado ao domingo que ainda não encontramos, mas estamos chegando lá.”

Quando solicitado pelo Motorsport.com para esclarecer as áreas em que a Ferrari se sentia mais confiante de que estava alcançando a Red Bull, o monegasco colocou o foco na execução da corrida em vez do ritmo absoluto.

No entanto, ele calculou que qualquer atenção dada à extração de mais velocidade valeria a pena em breve, dada a capacidade da equipe de melhorar rapidamente, em sua opinião.

Ele continuou: “Eu estava falando principalmente sobre a execução de domingo, não sobre a performance em si. Mas, como venho mencionando, desde algumas corridas, estamos trabalhando muito na estratégia, no lado da comunicação também.

“Isso eu sinto que estamos dando passos na direção certa. Mas é claro que ainda há a diferença de desempenho no domingo para a Red Bull que ainda precisamos encontrar e melhorar. Nisso, estamos trabalhando. Ainda não encontramos a solução. Mas estamos trabalhando bem.

“Quando nos concentramos em uma coisa, normalmente melhoramos muito rapidamente. Então, estou confiante de que os resultados virão em breve.”

Leclerc entra no fim de semana em segundo na classificação dos pilotos, apenas dois pontos à frente de Sergio Pérez, da Red Bull.

VÍDEO: Dê uma volta virtual no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: