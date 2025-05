Na tarde deste domingo, foi disputado o GP de Miami, sexta etapa da Fórmula 1 2025. E quem venceu foi Oscar Piastri, da McLaren. O australiano liderou dobradinha completada pelo companheiro britânico Lando Norris -- o piloto da Oceania amplia a liderança do campeonato, com o inglês em segundo.

Quem completou o pódio na Flórida foi George Russell. O britânico da Mercedes ficou à frente do atual tetracampeão consecutivo, Max Verstappen: o holandês da Red Bull fica na terceira colocação da temporada após o evento nos Estados Unidos. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, abandonou.

A corrida

A largada (abaixo) foi agitada, com Norris não conseguindo manter a segunda posição e saindo da pista após 'chega pra lá' de Verstappen: Lando despencou para sexto. No meio do grid, Bortoleto chegou a superar o heptacampeão Lewis Hamilton, mas o inglês da Ferrari conseguiu recuperar o 12º posto.

Na volta 2, safety car virtual acionado: Jack Doohan, da Alpine, e Liam Lawson, neozelandês da Racing Bulls, tiveram toque: pior para o australiano, que teve furo no pneu. Logo após, pista liberada. Buscando Verstappen, Piastri não teve problemas para superar Kimi Antonelli e tirar o P2 do italiano da Mercedes.

Escalando o pelotão em busca da posição inicial novamente, Norris foi na busca por Russell, sem dificuldades na hora da manobra sobre o inglês da Mercedes. Assim, na volta 10 de um total de 57, o top 5 era o seguinte: Verstappen, Piastri, Norris, Antonelli e Russell.

No 14º giro, Piastri conseguiu passar Verstappen (acima), assumindo a liderança da prova após usar bem o DRS. Na sequência, Max entrou no alvo de Norris. Lando passou o rival na volta 17, mas tomou o troco do holandês logo no giro seguinte. Nesta mesma volta, Norris passou de modo definitivo.

Na volta 20, Bortoleto foi para o box enquanto alguns pilotos reportavam chuva. Ele trocou os pneus médios pelos duros. O brasileiro voltou à pista atrás de Fernando Alonso -- o espanhol da Aston Martin estava na parte final do grid por rodar no início da prova.

Depois, Hamilton passou o francês Esteban Ocon, da Haas, e entrou no top 10. No 27º giro, Verstappen fez seu pit para troca de pneus (duros para médios) em reação à parada de Kimi Antonelli (também de duros para médios). Max voltou à frente de Andrea e manteve o terceiro lugar 'virtual'.

Na volta 29, o britânico Oliver Bearman, da Haas, abandonou, causando safety car virtual (acima) que propiciou vários pits no GP de Miami, incluindo as paradas dos dois ponteiros, Piastri e Norris. Quem se deu bem foi Russell, que se beneficiou do safety car virtual e passou Verstappen, subindo para terceiro.

No 30º giro, bandeira verde, com Bortoleto reportando problemas na unidade de potência de sua Sauber. Na volta seguinte, o anglo-tailandês Alex Albon, da Williams, passou Kimi Antonelli para subir ao quinto lugar. Companheiro de Albon no time de Grove, o espanhol Carlos Sainz passou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, para ir ao sétimo posto. Gabriel, por sua vez, confirmou a tendência e abandonou (abaixo). Já o japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull, teve punição de 5s por exceder a velocidade no pitlane.

O abandono de Bortoleto gerou o último safety car virtual da corrida. Daí em diante, o destaque ficou por conta da confusão da Ferrari com Hamilton e Leclerc: os dois pilotos pediram para passar um ao outro em diferentes momentos e geraram rádios tensos. Isso porque ambos brigavam por posição contra Sainz, atrás, -- o espanhol pressionava os ferraristas após perder posição no safety car virtual -- e Kimi Antonelli, à frente. No fim, Leclerc terminou em sétimo e Hamilton, em oitavo.

1 O. Piastri McLaren 81 57 - Pits: 1 25 pts 2 L. Norris McLaren 4 57 +4.630 4.630 4.630 1 18 3 G. Russell Mercedes 63 57 +37.644 37.644 33.014 1 15 4 M. Verstappen Red Bull Racing 1 57 +39.956 39.956 2.312 1 12 5 A. Albon Williams 23 57 +48.067 48.067 8.111 1 10 6 A. Antonelli Mercedes 12 57 +55.502 55.502 7.435 1 8 7 C. Leclerc Ferrari 16 57 +57.036 57.036 1.534 1 6 8 L. Hamilton Ferrari 44 57 +1'00.186 1'00.186 3.150 1 4 9 C. Sainz Williams 55 57 +1'00.577 1'00.577 0.391 1 2 10 Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 57 +1'14.434 1'14.434 13.857 1 1 11 I. Hadjar Racing Bulls 6 57 +1'14.602 1'14.602 0.168 1 12 E. Ocon Haas F1 Team 31 57 +1'22.006 1'22.006 7.404 1 13 P. Gasly Alpine 10 57 +1'30.445 1'30.445 8.439 1 14 N. Hulkenberg Sauber 27 56 1 lap 1 15 F. Alonso Aston Martin Racing 14 56 1 lap 1 16 L. Stroll Aston Martin Racing 18 56 1 lap 1 dnf L. Lawson Racing Bulls 30 36 21 laps 2 dnf G. Bortoleto Sauber 5 30 27 laps 1 dnf O. Bearman Haas F1 Team 87 27 30 laps dnf J. Doohan Alpine 7 0

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!