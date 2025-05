F1 - Leclerc: "O carro é muito lento, não importa o que façamos"

Charles Leclerc insistiu que a Ferrari está maximizando o ritmo de seu atual carro, o que torna ainda mais frustrante o fato de que o esforço do monegasco na classificação rendeu a ele apenas a 8ª colocação no grid de largada para o GP de Miami de Fórmula 1.

Leclerc, que ficou fora da corrida sprint por ter batido no muro a caminho do grid, e seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, enfrentaram dificuldades na classificação para o GP deste domingo. O monegasco conseguiu apenas o oitavo lugar, a 0s550 da pole de Max Verstappen e atrás de ambos os carros da Williams, enquanto Hamilton largará de P12.

O aspecto mais preocupante para Leclerc é que ele realmente sentiu que seu desempenho na última volta do quali foi muito bom, demonstrando que demonstrando que a Ferrari não tem o ritmo bruto para competir com McLaren, Red Bull ou Mercedes.

"É frustrante", admitiu ele. "Para ser honesto, ainda mais frustrante é que neste fim de semana eu senti que estamos maximizando o potencial do carro. Só que o potencial do carro simplesmente não está lá. Hoje, na classificação, fiquei muito satisfeito com minha volta, mas ela só nos trouxe um P8."

"Simplesmente não somos rápidos. Seja o que for que façamos com o carro - podemos usá-lo de diferentes maneiras, mas simplesmente não temos o downforce que os outros têm no momento."

Miami destaca a fraqueza da Ferrari em baixa velocidade

Embora Leclerc tenha conseguido subir ao pódio no circuito de rua de alta velocidade de Jeddah há duas semanas, ele diz que a Ferrari está se expondo ainda mais no Autódromo Internacional de Miami, de 5,41 km, que é dominado por curvas mais lentas.

"Acho que uma pista como essa também destaca nossos pontos fracos", apontou. "Há muitas curvas de baixa velocidade, e os dois carros da Williams estão à nossa frente - e considero minha volta boa. Então, acho que é muito fácil entender onde estamos errando."

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Clive Rose / Getty Images

Quando perguntado sobre o acidente que sofreu antes do início da corrida de sprint, o monegasco disse que foi um erro completar as voltas para o grid com pneus intermediários enquanto havia muita água parada na pista.

"Em primeiro lugar, o erro foi estar com os pneus intermediários naquelas condições de pista", disse ele. "Precisamos entender o que fizemos de errado como equipe, mas obviamente acho que esse foi o principal ponto que nos custou muito caro."

"Obviamente, isso tornou o dia todo muito mais difícil para os mecânicos e para mim também, por não ter feito tantas voltas quanto os outros, mas não acho que paguei o preço por isso. Simplesmente não fomos rápidos o suficiente."

