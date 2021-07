Após um início forte, pontuando consecutivamente com a Alpine entre Ímola e Mônaco, Esteban Ocon já não vive o mesmo momento, especialmente após a renovação, que o garante na Fórmula 1 até 2024. Por isso, neste fim de semana, o francês receberá um chassi novo para "erradicar qualquer dúvida" sobre problemas técnicos que possa ter sofrido

Suas exibições nas cinco primeiras corridas do ano foram decisivas para fazer com que a Alpine oferecesse ao piloto um acordo de longa duração. Mas, desde Mônaco, ele não voltou a pontuar e foi eliminado no Q1 em ambas as corrida da Áustria, enquanto seu companheiro de equipe, Fernando Alonso vem pontuando desde Baku.

Após um abandono na primeira volta no GP da Áustria, Ocon disse que cobraria a Alpine, pedindo que mudasse o máximo de partes possíveis em seu carro para remediar os problemas recentes.

Na prévia do GP da Grã-Bretanha deste fim de semana, o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, confirmou que a equipe traria um novo chassi para Ocon.

"Esteban teve duas corridas difíceis na Áustria, e ainda estamos investigando se há motivos técnicos por trás. Para erradicar qualquer dúvida, a equipe tomou a decisão de fazer mudanças extensivas ao seu carro para Silverstone, incluindo um novo chassi".

"Esteban teve performances fortes no começo da temporada e colocou o carro na terceira fila do grid de largada por mérito em duas corridas consecutivas há pouco, então estamos trabalhando juntos para garantir que ele dê a volta por cima, e este final de semana é a oportunidade perfeita para isso".

Ocon deixou claro após seu final de semana difícil na Áustria que ele se mantém determinado, negando que sua queda de performance tenha a ver com a renovação.

"Estou dando o meu máximo, assim como no começo do ano. Vou à fábrica o máximo possível e sigo fazendo o mesmo que fazia antes de assinar o contrato. Não tem nada a ver com a performance no momento".

Ocon acrescentou na prévia que sua equipe tem a expectativa de um reinício após uma rodada tripla difícil.

"Eu e a equipe estamos trabalhando duro nos bastidores para ver como podemos melhorar a performance. Sei que voltaremos ao nível do começo do ano e o trabalho duro continuará até conquistarmos isso e mais. Estou motivado por um bom resultado no fim de semana".

