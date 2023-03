Carregar reprodutor de áudio

Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes do futebol mundial, deve estar em Jeddah para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 neste fim de semana, conforme estipulado no contrato que assinou com o Al Nassr, clube saudita, informa o tabloide britânico The Sun.

Depois de deixar o inglês Manchester United, Ronaldo assinou um contrato recorde com o Al Nassr em janeiro. Segundo o Sun, com esse contrato, Ronaldo, que recebe cerca de R$ 1,1 bilhão por ano, deve participar de eventos que fazem a Arábia se destacar no esporte mundial, como o GP de F1.

Cristiano Ronaldo e Sebastian Vettel

Aliás, a chegada de Ronaldo à Arábia foi outro grande avanço em termos de participação do país no mundo esportivo. Ronaldo já participou de outros grandes eventos esportivos realizados na Arábia e, recentemente, assistiu a uma luta de boxe em Diriyah, cidade que recebe o ePrix de Fórmula E.

Ronaldo esteve pela última vez em um paddock da F1 no GP de Mônaco de 2019. O astro ex-Real Madrid (ESP) também visitou a fábrica da Ferrari em Maranello em 2021, quando jogava pela Juventus (ITA). Abaixo, ele aparece ao lado do moneasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz.

