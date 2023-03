Carregar reprodutor de áudio

A subida de Fernando Alonso ao pódio no GP do Bahrein, abertura da temporada de Fórmula 1, chamou a atenção de fãs em todo o mundo.

O que o destacou foi o fato de que o top 3 da Aston Martin surgiu do nada para uma equipe que havia entrado no inverno despercebida.

No entanto, ao longo de alguns meses após terminar em sétimo no campeonato de construtores, ela deu um salto à frente para produzir indiscutivelmente o segundo carro de corrida mais rápido.

Esse progresso rápido não é normal na F1, pois as equipes sabem que pode ser uma tarefa árdua simplesmente subir uma ou duas posições por ano.

É por isso que o salto da Aston Martin também chamou a atenção de muitos de seus rivais.

Embora eles tenham que enfrentar alguém que fez um trabalho melhor, isso também forneceu um bom estudo de caso nos elementos necessários para seu sucesso.

Aqui estão os principais fatores que ajudaram a Aston Martin a se sair tão bem este ano.

Regras e limite de custo

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A introdução de um limite de custo na F1 foi impulsionada por dois desejos distintos: um meio de proteger as equipes do colapso, devido a gastos fora de controle, e uma maneira de ajudar a diminuir as distâncias do grid.

Na frente competitiva, o limite de orçamento serviu ao seu propósito de conter as equipes de ponta, já que todas tiveram que reduzir os níveis de pessoal e a quantia de dinheiro que podem desembolsar no desenvolvimento de carros.

Essa foi uma notícia especialmente boa para times de meio de grid bem financiadas, como a Aston Martin, que, ao operar perto do limite de custo, teve que sacrificar muito pouco - e até mesmo ser capaz de moldar suas organizações para melhor atender às novas restrições.

O diretor técnico Dan Fallows disse que a Aston Martin tem sido uma dessas equipes.

“Estamos em uma posição relativamente afortunada de poder construir nossa equipe à medida que nos aproximamos do limite de custo”, disse ele no início deste ano.

“Tivemos a oportunidade de ver como aumentaríamos nossos gastos.

“Temos estado em posição de crescer de forma relativamente orgânica, mantendo-nos abaixo do limite de custos.

“Acho que, do nosso ponto de vista, isso provavelmente é um benefício em comparação com uma equipe que começou bem acima do limite e teve que pensar em cortar.”

A infraestrutura

Aston Martin Silverstone factory rendering Photo by: Aston Martin Racing

Embora as equipes sejam todas iguais em termos de gastos que podem fazer, elas não são todas iguais quando se trata de suas instalações.

Uma das explicações do porquê Red Bull, Ferrari e Mercedes permaneceram tão à frente no ano passado se resumiu ao legado de infraestrutura: anos de instalações e sistemas melhores continuarão a render dividendos por um tempo.

É por isso que as equipes com túneis de vento e simuladores mais antigos, como a McLaren, tiveram que acordar para o fato de que não podem competir a longo prazo, a menos que tenham uma nova infraestrutura instalada.

A Aston Martin também chegou a essa mesma conclusão, e é por isso que sua nova fábrica, novo simulador e túnel de vento estão todos em processo de acabamento agora.

Mas ela também fez o que pode no curto prazo para corrigir as deficiências.

Houve um grande investimento em sua base de Silverstone para equipamentos de última geração, e fechar o acordo há muitos anos para usar o túnel de vento da Mercedes foi essencial para seu progresso.

Afinal, se uma instalação é boa o suficiente para uma equipe vencedora de vários campeonatos, ela deve ser decente.

Como disse o chefe da equipe Alpine, Otmar Szafnauer: “O túnel de vento da Mercedes é muito bom. Eu não acho que você é penalizado por compartilhar. Se você fosse penalizado por compartilhar, as pessoas não compartilhariam.”

Fallows disse que, por enquanto, a opção da Mercedes é boa o suficiente.

“Temos muita sorte em usar o túnel de vento da Mercedes no momento, mas há limitações para isso”, disse ele.

“Não há comparação em ter o seu próprio, a flexibilidade de testar do jeito que você quiser. Existem instalações de simulação e assim por diante que também serão disponibilizadas online.

“Isso nos impede de progredir da maneira que queremos? Absolutamente não. Mas eles são fundamentais para nós como ganhos de desempenho sustentados no futuro? Com certeza, e é isso que precisamos pressionar.”

A equipe certa

The Aston Martin garage Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Se há uma coisa que ficou óbvia desde que o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, assumiu o comando da equipe, é que ele se esforçou para buscar o melhor de tudo.

Além de investir pesadamente em instalações, ele também tem sido agressivo em garantir que tenha as pessoas certas para levar a equipe adiante.

É por isso que Stroll não deixou pedra sobre pedra quando se trata de atrair as melhores pessoas que pode contratar - mesmo que isso signifique cavar fundo em seus bolsos e irritar outras equipes.

Como ele disse durante o lançamento: "A paixão vem da empolgação. Quando fico empolgado com algo, fico muito apaixonado e, quando fico muito apaixonado, ganho!"

O resultado é uma série de capturas de alto perfil, incluindo Fallows, da Red Bull, vice-diretor técnico Eric Blandin da Mercedes e o ex- McLaren, Toro Rosso, Manor e Sauber, Luca Furbatto.

Todos eles têm um conhecimento fantástico de exatamente qual esforço e foco são necessários para ter sucesso na F1.

A mentalidade certa

Lawrence Stroll Photo by: Erik Junius

A infraestrutura certa e a equipe certa não significam nada se a equipe não tiver a atitude certa.

E há uma sensação clara dentro da Aston Martin de que ela está pronta para ser um pouco disruptiva e fazer as coisas do seu jeito na busca pela vitória.

Nunca foi uma equipe que se casou com convenções; seja pegando peças de clientes (como a caixa de câmbio Mercedes e a suspensão traseira que ela compra agora) ou perseguindo agressivamente conceitos que outros pensaram primeiro.

Alguns rivais estão presos à crença de que a única maneira de vencer é projetar e construir cada componente você mesmo; mas isso não é algo que a Aston Martin esteja tão convencida.

“Honestamente, não foi uma desvantagem para nós ter as peças deles”, explicou Fallows sobre o uso de componentes da Mercedes.

“Isso tem sido um grande impulso para nós. Eles claramente fazem seu próprio desenvolvimento. Temos que ser capazes de colocar nossas superfícies aerodinâmicas na suspensão traseira também, então não é inteiramente deles do ponto de vista aerodinâmico”.

Além disso, há também a disposição de estar aberto ao potencial de outras equipes apresentarem ideias melhores do que a sua.

Quando a Aston Martin começou 2022 com o conceito de carro errado, não perdeu muito tempo em mudar a abordagem e mudar para a solução Red Bull no GP da Espanha.

E ficou bastante claro na F1 que o design downwash da Red Bull pode ser o melhor caminho para o sucesso na era do efeito solo, a Aston Martin se comprometeu com isso e acrescentou seu próprio estilo também - em vez de pensar que poderia criar algo melhor.

Foi revelador no lançamento da equipe no início deste ano que Fallows falou abertamente que um dos grandes pontos fortes do gênio da tecnologia Adrian Newey na F1 era não se fechar para as ideias de outras pessoas.

“Acho que uma das coisas que realmente gostei com ele é que ele não tem nenhum tipo de arrogância técnica”, disse ele.

“Ele está muito aberto a ouvir sobre coisas que ele estipulou ou sugeriu que não funcionaram ou que existem ideias melhores por aí. E isso quase independentemente de onde vêm esses comentários.

“Acho que é algo que definitivamente tento trazer para o meu próprio trabalho. O que eu encorajo muito da equipe técnica a fazer é ter a mente aberta. Mesmo se você tiver visões muito claras sobre como deseja desenvolver as coisas, ou ideias muito claras sobre o carro, certifique-se de não ser tecnicamente arrogante sobre isso”.

O fator Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, lifts his trophy on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Um elemento que também não pode ser ignorado é o impulso que a equipe recebeu com a contratação de Fernando Alonso.

Foi interessante ouvir o novo chefe da Williams, James Vowles, destacar o impacto de Alonso como sua primeira explicação para o salto que a Aston Martin deu em 2023.

“Acho que eles têm um piloto extraordinário no carro”, disse ele.

Existem dois fatores críticos que são importantes para as equipes quando se trata de capitalizar os ganhos obtidos com a contratação de um dos melhores do grid.

Primeiro, há o benefício do tempo de volta automático que surge na pista, já que o bicampeão mundial deve ser capaz de entregar alguns décimos de segundo apenas levando o carro ao limite.

Além disso, há a crença e a motivação de que ter alguém como Alonso a bordo pode produzir para a própria organização.

A equipe estará disposta a ir além e cavar um pouco mais fundo, sabendo que agora há a perspectiva de recompensas cada vez maiores.

É claro que não há uma bala de prata que tenha sido a chave para a Aston Martin dar o salto que deu.

Em vez disso, é uma combinação de fatores facilmente explicáveis que se juntaram para ajudá-lo a acelerar o ritmo em direção à frente do grid.

E, como Alonso apontou com razão após o Bahrein, não há nada que o time tenha feito que os rivais não pudessem ter perseguido.

“Acho que você precisa ter a visão e a ambição de Lawrence Stroll, ou nossa liderança e nossa gestão, porque as oportunidades existem para todos”, disse ele.

“Mas parece que apenas um time está disposto a fazer o que for preciso para vencer. E tenho orgulho de fazer parte desta organização.”

