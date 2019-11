F1 'de Natal': relembre vezes em que a categoria 'invadiu' dezembro

O brasileiro Fritz d'Orey, na Tec-Mec Maserati 1 / 8 Foto de: LAT Images O brasileiro Frederico (Fritz) José Carlos Themudo de Orey era o único representante naquela temporada, sua primeira e última na F1. Na verdade, o ele foi o único do país a correr na categoria entre 1956 e 1970. Ele, que havia participado de 5 fins de semana de GP com a Maserati, disputou em Sebring, a primeira e única corrida da história da equipe Tec Mec. Infelizmente, um vazamento de óleo encerrou a passagem do time e do piloto pela F1.

O primeiro 3º de Stirling Moss, da Cooper T51 Climax 2 / 8 Foto de: LAT Images O maior vice-campeão da história da F1 (4x) chegava novamente à prova final do campeonato com chances de título. Apesar de largar na pole, o piloto britânico abandonou a prova com problemas no câmbio e, pela primeira vez na carreira, encerrou o ano em 3º na classificação.

Rodger Ward, Kurtis Kraft Offenhauser 3 / 8 Foto de: LAT Images A prova também representou a primeira vez que um vencedor das 500 milhas de Indianapolis competia em uma corrida de F1. Ward foi acompanhado de outros quatro compatriotas, que também estreavam na categoria: Boris (Bob) Said, Phil Cade, George Constantine e Harry Blanchard, o único a completar a prova, na sétima posição.

Cooper, fazia primeira corrida como campeã de construtores 4 / 8 Foto de: LAT Images O mundial de construtores só passou a existir em 1959, ano em que a Cooper não deu chances aos rivais e levou o primeiro caneco da história. A conquista aconteceu no GP da Itália, portanto, nos EUA, a equipe britânica foi a primeira a desfilar como campeã.

Bruce McLaren, Cooper Climax 5 / 8 Foto de: LAT Images Se havia quem estivesse disputando uma corrida de F1 pela primeira vez, a prova também um piloto vencendo a primeira na carreira. McLaren, que anos depois criaria a equipe que leva seu sobrenome, partiu da décima posição para cruzar a bandeirada, em primeiro.

Jack Brabham, Cooper T51 Climax 6 / 8 Foto de: LAT Images Brabham não venceu a corrida, mas após contar com o abandono de Stirling Moss e com os pontos do quarto lugar na prova, o piloto da Cooper alcançou seu primeiro título mundial, primeiro também de um australiano na F1.

Maurice Trintignant, Cooper T51 Climax 7 / 8 Foto de: LAT Images Se o tema é primeiras vezes, o francês da Cooper também alcançou sua primeira e única volta mais rápida da carreira.