Carregar reprodutor de áudio

Após sua forte estreia com a Williams em Monza, Nyck de Vries ganhou força no mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023. Inicialmente ligado ao time britânico, ele também é cotado para Alpine e AlphaTauri, esta última após uma reunião com Helmut Marko na semana passada, algo confirmado pelo próprio holandês.

Caso de Vries assine com a AlphaTauri, Pierre Gasly terá a liberação da Red Bull para ir para a Alpine. Mas se Gasly ficar, o holandês vira forte candidato à vaga de Fernando Alonso. A situação é complicada pelo teste que a Alpine planeja com os candidatos, tendo Antonio Giovinazzi na terça, de Vries na quarta e Jack Doohan na quinta, com o time de Enstone dizendo não ter pressa pela decisão.

E em entrevista ao programa holandês Humberto op Zaterdog, de Vries insiste que não é uma questão dele decidir onde quer correr em 2023.

"Não sei se tenho o luxo de uma situação na qual posso controlar. Na verdade, isso está fora do meu controle. Estou conversando com a Williams há muito tempo, e pude fazer minha estreia na semana passada. Seria um passo lógico. A Alpine eu tenho contato desde julho, e vou fazer o teste na próxima semana".

Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"E, como a imprensa noticiou, eu fui para a Áustria ontem me encontrar com Helmut Marko. Esses são os fatos".

O holandês seguiu dizendo não ter uma preferência, ficando satisfeito com qualquer uma das opções que estão na mesa,

"Onde eu conseguir uma vaga de titular eu ficarei feliz. Teremos que ver como fica o desenvolvimento nos próximos dias. E, como eu disse, as coisas estão fora do meu controle. Neste mundo, nem tudo é sobre performance, mas há um momento positivo agora. Isso faz diferença, mas não garante uma vaga. Não estamos tão à frente assim".

De Vries na AlphaTauri? Nova REVIRAVOLTA agita MERCADO da F1 e pode 'desbloquear' dança das cadeiras

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: