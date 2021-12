A Fórmula 1 se prepara para entrar em uma nova era em 2022, não apenas no ponto de vista do regulamento, com a adoção dos carros com efeito solo e a introdução dos novos pneus de 18 polegadas da Pirelli.

E o paddock quer aproveitar cada espaço disponível nos carros para oferecer uma melhor visibilidade aos patrocinadores. Na McLaren, por exemplo, eles se viram atraídos pelas calotas de carbono, que podem se converter em um ponto de visibilidade muito interessante.

A FOM já adotou anúncios virtuais que aparecem nas transmissões televisivas ao vivo, mas que não estão no circuito. É um grande trabalho que vem dando resultados importantes na melhora do aspecto comercial.

As equipes também não querem ficar para trás, ao ponto da McLaren provar uma solução para o futuro no primeiro dia de testes pós-temporada em Yas Marina, equipando a calota com 14 fileiras de luzes de led. A novidade esteve presente no carro-mula, mas apenas brevemente, mas foi um elemento que chamou a atenção no início da manhã.

As luzes de led são acionadas de maneira a tornar possível a logo de um patrocinador, que seria legível mesmo com a roda em movimento e que, sobretudo, seria capaz de manter a escritura mesmo com as variações de velocidade.

Isso abre novas vias de comunicação, aproveitando a evolução da tecnologia, que põe a disposição novas soluções. Só uma dúvida: o que diriam os engenheiro sobre o aumento de peso que isso representa e quais consequências que traria ao rendimento do carro?

GALERIA: As melhores imagens do primeiro dia de testes em Abu Dhabi

Juri Vips, Red Bull Racing RB16B 1 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Liam Lawson, AlphaTauri AT02 2 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nick Yelloly, Aston Martin AMR21 3 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Fuoco, Ferrari SF21 4 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images George Russell, Mercedes 6 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes W12 7 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing 8 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 9 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 10 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, Alpine A521 11 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 12 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 13 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 14 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Golden shoes of Max Verstappen, Red Bull Racing 15 / 32 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool Juri Vips, Red Bull Racing RB16B 16 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 17 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 18 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 19 / 32 Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool Nick Yelloly, Aston Martin 20 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, Alpine A521 21 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pato O'Ward, McLaren MCL35M 22 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pato O'Ward, McLaren MCL35M 23 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 24 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF21 25 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF21 26 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 27 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 28 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 29 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Fuoco, Ferrari SF21 30 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W12 31 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren MCL35M wheel 32 / 32 Foto de: Giorgio Piola

