Pole position e vencedor da corrida inaugural da sétima temporada da Fórmula E com a equipe Mercedes no último fim de semana, o piloto holandês Nyck de Vries também acumulará a função de reserva do time alemão na Fórmula 1.

Com isso, o campeão de 2019 da Fórmula 2 se junta ao seu companheiro belga de F-E, Stoffel Vandoorne, como reserva das Flechas de Prata, que dominam a F1 desde o início da era híbrida, em 2014.

Assim, a Mercedes faz uma alteração na sua dupla de pilotos reservas em 2021. Vandoorne segue, mas de Vries substitui o mexicano Esteban Gutiérrez. Nenhum deles, porém, foi utilizado na temporada 2020, mesmo com o afastamento de Lewis Hamilton do GP de Sakhir.

Na ocasião, o britânico, que havia contraído o novo coronavírus, foi substituído pelo compatriota George Russell. O jovem piloto da Williams é vinculado à Mercedes e foi um dos destaques da corrida, frustrando as pretensões de Vandoorne de voltar a correr um GP de F1.

De todo modo, a Mercedes elogiou seus reservas ao anunciar os nomes para o campeonato. “Temos uma forte linha de pilotos reservas para a temporada de 2021, com Stoffel Vandoorne continuando na função ao lado de seu companheiro de equipe da Mercedes na Fórmula E, Nyck de Vries”, afirmou a equipe em seu comunicado de imprensa de lançamento do carro W12.

Assim, de Vries ocupa, pela primeira vez, um 'papel oficial' na F1, já que antes havia atuado somente como piloto de desenvolvimento na McLaren, quando fazia parte da academia de pilotos do time de Woking.

De Vries fez sua primeira atividade a bordo de um F1 no final do ano passado, quando participou do teste de novatos em Abu Dhabi, na pista de Yas Marina, justamente com a Mercedes, ao lado de Vandoorne.

Gutiérrez não foi listado como parte da equipe Mercedes para o próximo campeonato, já que sua superlicência expirou, o que torna o veterano piloto mexicano inelegível para a disputa de um GP de F1.

