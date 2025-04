Lewis Hamilton refletiu sobre sua corrida no GP do Japão de Fórmula 1, após terminar apenas em sétimo lugar, destacando a falta de um safety car como o fator que prejudicou a estratégia, mas também afirmou que a Ferrari é, hoje, apenas a quarta força do grid, exigindo mudanças.

Apontando para problemas no SF-25, o heptacampeão está ansioso para que a equipe conserte os problemas que conseguiu identificar. Apesar de ter recuperado uma posição em relação à sua largada em P8, o britânico teve uma corrida desafiadora em Suzuka.

"Eu estava no máximo hoje. Não tinha mais nada no carro", disse Hamilton após a corrida. "O desempenho na traseira do carro foi fraco neste fim de semana. E, obviamente, a posição de classificação é fundamental".

Com o carro mais alto do que a Scuderia gostaria após uma desclassificação na China, o carro não está funcionando com a configuração desejada pela equipe, afetando sua aerodinâmica. O que não ajudou foi a falta de um safety car durante Suzuka - algo com que a equipe italiana contava para seu novo piloto.

"Não houve safety car, então não fez muita diferença", disse Hamilton. "Acho que o meio estava definitivamente melhor para o início da corrida, especialmente nessas condições frias".

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ao passar por Isack Hadjar, da Racing Bulls, Hamilton foi um dos poucos pilotos a ultrapassar neste domingo.

"Sim, estou muito feliz por ter avançado. Espero que na próxima corrida vejamos, com sorte, algumas mudanças positivas. Nas três primeiras corridas, houve um pouco de déficit entre os dois lados da garagem em relação ao carro".

"Então, do meu lado, alguma coisa está com desempenho abaixo do esperado, por isso é bom saber".

"Quero dizer, com o que eu tinha, esse foi o melhor resultado que pude obter".

A avaliação do heptacampeão do ritmo da Ferrari é clara: "Acho que somos provavelmente o quarto [carro] mais rápido, claramente, no momento. Acho que estamos um pouco atrás dos outros em termos de desempenho - em termos de nível de downforce -, então temos que trabalhar um pouco para diminuir a diferença".

"Vamos progredir lentamente com o carro. Será interessante ver quando as pessoas receberão atualizações para a temporada".

"Temos muito trabalho a fazer para diminuir a diferença em relação aos melhores carros", explicou. "Os primeiros colocados provavelmente têm três ou quatro décimos de vantagem sobre nós, então temos muito trabalho para fazer atualizações para isso".

Quando são esperadas as atualizações para as máquinas da Scuderia?

"Eles não sabem", admitiu Hamilton.

