Carlos Sainz foi multado em 20.000 euros (cerca de R$ 127,4 mil em conversão direta) pelos comissários da Fórmula 1 por ter se atrasado para a execução do hino nacional do Japão antes do GP deste domingo (6). O motivo do atraso do piloto da Williams foi inusitado: uma indisposição estomacal, ou a clássica 'dor de barriga'.

De acordo com o documento publicado pela FIA em seu site oficial, o espanhol "não estava no local para o hino nacional no horário especificado de 13h44 (equivalente a 01h44 no horário de Brasília)" fator que violou o Artigo 19.4 b) do Regulamento Esportivo de Fórmula 1 da federação, que diz: "em qualquer caso, não menos que dezesseis minutos antes do início programado da volta de formação, todos os pilotos devem estar na frente do grid para a execução do hino nacional".

O piloto recebeu a multa de 20 mil euros, mas, desses, 10 mil serão colocados em 'stand-by' por um período de 12 meses caso haja reincidência. Isso ocorreu mesmo com médicos terem confirmado os problemas estomacais de Sainz antes da corrida, acrescentando que eles administraram medicamentos.

"O competidor chegou à posição do hino nacional após o mesmo ter começado", atestaram os comissários no documento que oficializou a multa. "Durante o briefing dos motoristas na sexta-feira, todos foram lembrados da exigência de estarem em posição no horário prescrito nos regulamentos e da necessidade de mostrar respeito ao hino do país anfitrião", continuaram.

Sainz (à direita) teve 'dor de barriga' que lhe atrasou para o hino nacional no GP do Japão. Foto de: Clive Rose / Getty Images

As circunstâncias atenuantes, ou seja, os motivos de saúde que causaram a 'dor de barriga', fizeram com que a penalidade usual para a infringência, de 60 mil euros (aproximados R$ 381,7 mil em conversão direta) não fosse aplicada.

"Demonstrar respeito ao hino nacional é uma alta prioridade e todas as partes precisam considerar todas as eventualidades no planejamento para estarem em posição para o hino no horário necessário", confirmou o relatório.

Em pista, Sainz terminou o GP do Japão apenas na 14ª colocação e chegou a figurar entre os últimos colocados em alguns momentos. Seu companheiro de Williams, Alexander Albon, ficou em nono, chegando à frente do espanhol pela terceira corrida consecutiva em 2025. Max Verstappen venceu a prova.

