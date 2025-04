Oscar Piastri provou ser o piloto da McLaren com mais ritmo no GP do Japão de Fórmula 1, mas a equipe de Woking optou por manter as posições na pista e o australiano acabou tendo que se contentar com o terceiro lugar no pódio.

Após a vitória de Max Verstappen e o segundo lugar de Lando Norris, Piastri foi sincero assim que saiu do carro e, embora tenha admitido que tentou atacar porque achava que tinha mais ritmo que o britânico, também admitiu culpa por não ter se classificado no sábado.

"Acho que o ritmo de hoje foi muito, muito bom, e fiquei muito feliz com isso. Obviamente, cheguei perto algumas vezes e tentei desafiar, mas sim, a posição na pista aqui é muito importante".

"Acho que ontem era efetivamente o dia para vencer a corrida e não fiz um bom trabalho. Então, vou ficar com o pódio", disse ele.

Norris não conseguiu desafiar Verstappen em nenhum momento da corrida, pois parecia não ter ritmo, enquanto a situação de Piastri era totalmente diferente, até mesmo para o próprio australiano, que acredita que poderia ter lutado pela vitória contra a Red Bull.

"Não havia muito mais, para ser honesto, mas senti que tinha um ritmo muito forte e, se tivesse a posição de pista [de Norris], poderia alcançar Max".

"Mas você sabe, isso é o que acontece quando você se classifica atrás, infelizmente", acrescentou.

Embora o terceiro lugar deixe Piastri com um gosto agridoce na boca, ele diz que também leva alguns pontos positivos de Suzuka: "Acho que ainda há muitos pontos positivos a serem levados deste fim de semana. Acho que o ritmo foi incrível. Na próxima vez, preciso me certificar de que estou em uma posição melhor para tirar proveito disso".

Na hora do pit stop, Piastri foi o primeiro dos três primeiros a entrar no pitlane, mas não para atacar, e sim para se defender do pelotão, algo que o australiano quer discutir com a equipe.

"Acho que foi mais para me proteger dele [George Russell] e dos caras que estavam atrás. Eu estava começando a sofrer um pouco com o meio e estava na janela para fazer um pit stop de qualquer maneira, então sim, essa era a ideia na época e sim, quero dizer, vou falar com a equipe sobre qual era o plano deles, mas acho que foi uma boa estratégia", conclui.

