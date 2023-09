Felipe Massa não estará mais presente no GP da Itália deste fim de semana. Originalmente, o brasileiro estaria acompanhando de perto a ação da etapa de Monza, mas precisou mudar de planos após receber um pedido da própria Fórmula 1 para que não comparecesse ao autódromo, de acordo com a apuração do Motorsport.com com pessoas do staff do brasileiro.

A categoria posteriormente informou que Massa não está 'banido', mas que poderá comparecer a um GP como qualquer outra pessoa, mas sem as atribuições de embaixador da F1.

Esta seria a primeira vez que Massa circularia pelo paddock da categoria desde o início do processo de judicialização do resultado da temporada 2008, iniciado após as declarações de Bernie Ecclestone dadas em março deste ano. Segundo o ex-chefão da F1, ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, estavam cientes da manipulação do GP de Singapura, mas optaram por não fazer nada.

A informação do pedido para que Massa não fosse a Monza foi confirmada pela equipe de Felipe ao Motorsport.com. O piloto sequer embarcou para a Itália, permanecendo em São Paulo.

Além disso, a direção da F1 exigiu a remoção da faixa colocada na quinta-feira na reta principal do circuito de Monza com os dizeres "Felipe Massa - Campeão do Mundo de 2008". O banner foi colocado pela Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, um dos vários fã-clubes de tifosi que marcam a presença no GP deste fim de semana.

Segundo a categoria, o motivo para a remoção da faixa é que ela atrapalharia a visão do público, embora a manifestação tenha sido originalmente colocada rente ao chão. Ou seja, a F1 desmente que tenha censurado o conteúdo dos dizeres da faixa, conforme veiculado mais cedo nas redes.

Entenda o caso

A história em torno do campeonato de 2008 voltou à tona no começo de 2023 graças a Ecclestone. Em entrevista ao site F1-Insider, o ex-chefão da F1 disse que ele e Mosley sabiam da situação “durante a temporada de 2008”.

Ele acrescentou: “Decidimos não fazer nada. Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Por isso usei 'línguas angelicais' para persuadir meu ex-piloto Nelson Piquet a manter a calma".

“Naquela época, havia uma regra de que uma classificação ao campeonato mundial após a cerimônia de premiação da FIA no final do ano era intocável. Então Hamilton foi presenteado com o troféu e estava tudo bem".

Pouco depois, foi a vez do Motorsport.com trazer à tona uma série de entrevistas que revelavam que Mosley e o então diretor de provas da F1, Charlie Whiting, foram informados sobre o Crashgate durante o fim de semana do GP do Brasil de 2008, com ambos optando por não agir.

Dias depois, durante a estreia da temporada 2023 da Stock Car, Massa revelou com exclusividade ao Motorsport.com que pretendia judicializar o resultado da temporada 2008 com base nas declarações que vieram à público, adotando posteriormente uma estratégia silenciosa por orientação de seus advogados.

Recentemente, o Motorsport.com Brasil foi um dos poucos veículos no mundo a ter acesso à carta feita pelo corpo jurídico de Massa endereçada à FIA e à F1, um primeiro passo no processo jurídico segundo as leis britânicas, acusando Ecclestone e Mosley de "conspiração" e de "violarem as regras do esporte".

Na carta, era cobrada uma resposta substancial em um período de 14 dias mas, conforme reportado pelo Motorsport.com na última quarta-feira (31), o pedido de extensão desse prazo não caiu bem com Massa, que deve dar sequência ao processo.

