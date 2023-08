A equipe jurídica de Felipe Massa pode entrar com uma ação na Suprema Corte do Reino Unido já na próxima semana se a FIA e a FOM atrasarem ainda mais suas respostas às reivindicações pelo título da Fórmula 1 de 2008.

Conforme informado pela versão brasileira do Motorsport.com, os advogados de Massa escreveram ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e ao CEO da FOM, Stefano Domenicali, no início deste mês, com a chamada Letter Before Claim (Carta antes da reclamação, em uma tradução livre), estabelecendo os detalhes de uma possível ação legal do brasileiro para que fosse retificado, o campeonato mundial de F1 de 2008.

O Motorsport.com Brasil foi um dos poucos veículos de imprensa que teve acesso à notificação, que diz que uma “resposta substancial” deveria ser enviada até 14 dias após o seu recebimento.

De acordo com o documento, a equipe jurídica de Massa alegou que o brasileiro foi “vítima de uma conspiração” por conta do que houve no GP de Singapura de 2008 e as suas consequências.

A ação de Massa foi motivada por uma entrevista de Bernie Ecclestone, dizendo que o assunto foi varrido para ‘debaixo do tapete’, e por uma conversa com o ex-diretor de corridas da F1, Charlie Whiting, revelando que ele foi informado sobre o acidente deliberado de Nelsinho Piquet ainda em 2008, no fim de semana do GP do Brasil.

O Motorsport.com apurou que tanto a FIA quanto a FOM responderam à carta original de Massa, mas ambos indicaram que, após o período de férias de verão da F1, com a ausência de pessoal, foi impossível fornecer uma resposta formal às reivindicações individuais no curto prazo, pelo que seria necessário mais tempo.

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 crashes into the wall Photo by: Sutton Images

Essa postura não foi bem recebida pela equipe de Massa, no entanto, que aumentou a urgência de obter respostas da FIA e da FOM sobre o assunto.

O Motorsport.com apurou que a equipe jurídica de Massa já respondeu à FIA e à FOM e disse-lhes que não considera “razoável” um possível atraso de três meses para que o assunto seja tratado.

Entende-se que a carta argumenta que: “O trabalho deveria ter começado imediatamente após o recebimento da notificação e as ausências no verão não deveriam ter impedido isso.”

A carta prossegue afirmando que, se uma resposta formal não for dada até a próxima sexta-feira (8 de setembro), espera-se que o assunto chegue ao Supremo Tribunal do Reino Unido para forçar as respostas exigidas.

“Um prazo aberto para uma resposta não é consistente com o Protocolo de ‘Pré-Ação’”, acrescentou a carta. “Por favor, forneça sua resposta até as 16h do dia 8 de setembro de 2023, caso contrário, seremos instruídos a entrar com ações no Tribunal Superior do Reino Unido.”

Vale lembrar que a ação prometida não julgará o caso em si, ela exige que respostas formais sobre 2008 sejam dadas. Se ainda assim os argumentos de FIA e FOM não forem satisfatórias, a equipe formada por Massa deve entrar com outra ação para apreciação do caso.

Os advogados de Massa querem uma resposta rápida porque estão preparados para iniciar ações legais em outras jurisdições, mas acha melhor fazê-lo apenas depois de obter as respostas às suas perguntas da FIA e da FOM.

Com o assunto se tornando legal, nem a FOM nem a FIA quiseram fazer um comentário formal sobre a situação quando abordadas pelo Motorsport.com.

Um porta-voz da FIA disse: “A FIA acusa o recebimento da correspondência dos representantes do Sr. Felipe Massa. O assunto está sob análise e não forneceremos comentários nesta fase.”

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

