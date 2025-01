F1: Detalhes ocultos na foto de Hamilton na fábrica da Ferrari

O maior evento da temporada de 2025 da Fórmula 1 é a estreia de Lewis Hamilton na Ferrari e tudo começou neste fim de semana. O heptacampeão começou a transição em seu Instagram, ao postar uma foto usando um sobretudo na frente da casa de Enzo Ferrari, com um F40 logo atrás.

Também foi mais do que apenas um 'instantâneo descartável'. Há muito o que ler nessa primeira imagem de Hamilton sendo recebido pela Ferrari em sua nova casa - o que ele está vestindo, quem a fotografou, até mesmo uma divertida numerologia ao fundo (mais sobre isso em breve). Veja a seguir o que você pode ter perdido se apenas clicou no botão "Curtir" e continuou rolando a página.

As roupas fazem o momento

O sete vezes campeão mundial e atual ícone de estilo do paddock marcou sua primeira visita oficial a Maranello com uma homenagem à clássica moda masculina italiana. O piloto de 40 anos chegou à fábrica da Ferrari na segunda-feira exalando uma elegância atemporal que rivalizava com a icônica F40 estacionada ao seu lado enquanto ele posava para fotos na histórica casa de Enzo Ferrari.

Hamilton buscou a sofisticação de um traje elegante: um casaco Ferragamo trespassado sobre um terno vintage de risca de giz trespassado e uma gravata preta fina, além de uma camisa de botão Ferrari Style.

Se o fato de usar a marca da casa foi uma obrigação ou uma escolha inteligente do estilista de Hamilton, Eric McNeal, quem sabe? Hamilton usou como acessório seus brincos de argola de prata e um anel combinando, além de um par de botas Louboutin de couro envernizado.

O visual totalmente profissional vem apenas um mês depois que Hamilton completou uma transformação simbólica no visual em sua última corrida com a Mercedes, no GP de Abu Dhabi.

Naquela ocasião, ele apareceu na sexta-feira com uma roupa toda branca e, no sábado, com uma roupa branca e vermelha. A transição foi completa no domingo, quando ele apareceu com uma camisa vermelha de gola rulê da Dior, com o nome da Ferrari, e calças largas combinando.

Foto de: Motorsport Images

Quantidade de janelas

O primeiro retrato de Hamilton na Ferrari pode ter sido muito mais do que apenas a roupa. Como Sundaram Ramaswamy (também conhecido como @f1statsguru no Instagram) apontou, a imagem instantaneamente icônica dele posando em frente à casa de Enzo Ferrari apresentava sete janelas abertas ao fundo - convenientemente, o número de títulos mundiais que Hamilton conquistou. E então há uma porta que leva à casa da Ferrari, potencialmente se abrindo para um elusivo oitavo campeonato mundial que o piloto está perseguindo.

A treinadora Andrea Cullen deu uma dica discreta no fim de semana passado sobre seu reencontro agora oficial com Hamilton usando uma numerologia semelhante: uma publicação no Instagram mostrando-a em uma pista de esqui usando uma jaqueta vermelha, com uma placa com o número 44 ao fundo. No entanto, ela fechou sua conta no Instagram logo após a publicação.

O homem por trás da imagem

O homem que capturou o primeiro dia de trabalho de Hamilton - e todo esse simbolismo - foi o fotógrafo americano Andre Wagner. Ele já havia fotografado Hamilton antes, para o Sunday Times Style no ano passado.

E ele também fotografou outras celebridades importantes para a mídia impressa: Beyoncé para a Essence, o jogador da NBA Steph Curry para a Rolling Stone e o músico Jon Baptiste para a Citizen. O envolvimento de Wagner deixou alguns fãs se perguntando se os dois estariam fotografando outra coisa esta semana - talvez uma capa de revista para coincidir com a estreia de Hamilton na Ferrari?

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

O que vem a seguir

Hamilton fez sua estreia na pista com a equipe na quarta-feira (22), quando pilotou o F1-75 da temporada de 2022 no circuito particular de Fiorano da Ferrari.

Ele já passou um tempo com o diretor da equipe Frederic Vasseur e a equipe executiva da Ferrari, juntamente com seu novo engenheiro de corrida, Riccardo Adami, que trabalhou anteriormente com Carlos Sainz.

Depois de posar para fotos, sabe-se que Hamilton deu uma volta no simulador e, em seguida, verificou seu novo assento e volante, garantindo que os ajustes solicitados fossem feitos.

Quais PERIGOS para HAMILTON na FERRARI? DEBATE com Antony Curti, que traça paralelo entre F1 e NFL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!