Os primeiros testes para as equipes são sempre especiais, ainda mais para a Ferrari, que está fazendo a estreia e a adaptação de Lewis Hamilton à equipe de Maranello. Sob chuva fraca, o heptacampeão da Fórmula 1 deu suas primeiras voltas com o SF-23, um carro que já tem pelo menos duas temporadas sem atualização, mas está dentro das regras permitidas para testes não oficiais.

O britânico deu cerca de trinta voltas, o total de 90km, antes de encerrar seu primeiro dia oficial como piloto Ferrari. Logo na sequência, foi Charles Leclerc que assumiu a sessão da tarde - no horário da Itália.

O plano inicial já era que os pilotos do 'dream-team' se alternassem ao longo do dia, isso porque Hamilton aproveitaria o momento para se adaptar aos procedimentos da Ferrari, ao motor e aos engenheiros. Já, para Leclerc, é o momento 'limpar' o gelo dos músculos após as férias de fim de ano.

Na verdade, como tem acontecido nos últimos anos, a Ferrari organiza uma sessão de treinos de pré-temporada com um carro com pelo menos dois campeonatos de idade para dar aos seus pilotos a chance de voltar ao desafiante.

É uma oportunidade de redescobrir as sensações que somente a pista pode proporcionar, juntamente com o trabalho de simulador na fábrica.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Davide Cavazza

Leclerc foi para a pista por volta das 13h40 (no horário da Itália), completando cerca de oito voltas com pneus de chuva pesada, devido à forte chuva que tem atingido a pista de Modena desde o intervalo do meio-dia.

Desde o início, o monegasco não se poupou, chegando a completar mais algumas voltas para sentir o carro novamente.

Em sua segunda corrida, novamente com pneus de chuva, por volta das 14:00, Leclerc também agradou aos fãs com algumas voltas panorâmicas na área de escape da Curva 1 para os fãs que o seguiam do lado da pista.

No final, ele também fez um treino de largada para recuperar a sensibilidade da embreagem e dos procedimentos.

Leclerc dá uma volta em Fiorano com a Ferrari SF-23 Foto de: Riccardo Ferro

Quais PERIGOS para HAMILTON na FERRARI? DEBATE com Antony Curti, que traça paralelo entre F1 e NFL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!