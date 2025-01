F1: Hamilton usa simulador da Ferrari antes de teste em Fiorano

O primeiro dia de Lewis Hamilton na Ferrari foi na segunda-feira (20), com apresentações e reuniões em Maranello. No entanto, já na terça-feira (21), a rotina de trabalho do heptacampeão da Fórmula 1 já havia começado, com sessões de simulador antes do teste de pista, que ocorreu na manhã de quarta-feira (22).

Segundo o jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport, a Scuderia planejou um cronograma que se desenvolve em dois caminhos distintos: na pista e na fábrica.

Tais atividades têm como objetivo entender os procedimentos e criar familiaridade não apenas entre o piloto e o monoposto, mas também com os técnicos.

A publicação afirma que na fábrica, no segundo dia de trabalho de Hamilton, o heptacampeão iniciou os testes de simulador nos quais Lewis tem usado o modelo virtual misto do carro que ele usará, principalmente do SF-24 nas especificações finais de fim de temporada 2024.

Nos testes virtuais, diferentes configurações e ajustes foram simulados em termos de calibrações de suspensão, mapas de motor e nível de carga, para "apagar" a memória de Lewis ligada à sua experiência com o simulador da Mercedes.

O Gazzetta também afirma que os simuladores da Ferrari e da Mercedes eram 'profundamente diferentes', com Maranello com uma máquina de uma geração mais avançada.

O jornal italiano também relata uma nova simulação usando o modelo virtual do carro de 2025, para que haja uma comparação direta entre os dois monopostos antes mesmo do carro real de 2025 ser apresentado em 19 de fevereiro, em preparação para o shakedown.

Quais PERIGOS para HAMILTON na FERRARI? DEBATE com Antony Curti, que traça paralelo entre F1 e NFL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!