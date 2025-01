Lewis Hamilton rotulou sua estreia nos testes de Fórmula 1 da Ferrari como "uma das melhores sensações da minha vida" após completar 30 voltas em Fiorano.

Depois de passar dois dias se atualizando com sua nova equipe em Maranello, Hamilton embarcou no SF-23 de 2023 em uma manhã fria e com névoa na pista de testes privada da Ferrari para suas primeiras voltas em um carro de F1 da equipe.

Apesar do mau tempo, centenas de fãs italianos se alinharam na pista para testemunhar a contratação da estrela da Ferrari completando 30 voltas em condições úmidas, tanto com pneus de demonstração Pirelli para pista molhada, quanto slicks. A estreia do piloto de 40 anos na Ferrari permaneceu sem problemas, exceto por alguns travadas na chicane em um circuito frio e úmido.

Depois de entregar a Ferrari ao seu novo companheiro de equipe Charles Leclerc à tarde, Hamilton disse que estava muito feliz com seu primeiro dia de vermelho.

"Tive a sorte de ter muitas estreias na minha carreira, do primeiro teste à primeira corrida, pódio, vitória e campeonato, então não tinha certeza de quantas outras estreias eu teria", disse Hamilton. "Mas guiar um carro da Scuderia Ferrari pela primeira vez esta manhã foi uma das melhores sensações da minha vida.”

"Quando liguei o carro e saí pela porta da garagem, eu abri o maior sorriso no rosto. Isso me lembrou da primeira vez que testei um carro de F1, foi um momento muito emocionante e especial, e aqui estou eu, quase 20 anos depois, sentindo essas emoções novamente."

Hamilton foi cumprimentar os tifosi à beira da pista após seu teste ser concluído, e disse que estava "energizado" por sua famosa paixão.

"Eu já sabia de fora quão apaixonada a família Ferrari é, de todos na equipe aos tifosi", disse o heptacampeão mundial. "Mas testemunhar isso em primeira mão como piloto da Ferrari foi inspirador.”

"Essa paixão corre em suas veias e você não pode deixar de se energizar com ela. Estou muito grato pelo amor que senti de todos em Maranello esta semana, temos muito trabalho a fazer, mas mal posso esperar para começar."

À tarde, Leclerc completou 14 voltas enquanto o monegasco também deu início à sua campanha de 2025.

O teste ocorreu sob o olhar atento do vice-presidente da Ferrari, Piero Ferrari, com a mãe de Hamilton também viajando para Fiorano para a ocasião.

