Esta terça é 1º de abril e a Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, entrou na brincadeira do Dia da Mentira e 'lançou' (de mentirinha) uma exótica pintura cor de carne para o carro C45.

A nova estampa que homenageia os açougues é um trocadilho com um dos patrocinadores master da escuderia suíça, a casa de apostas Stake, que, na pronúncia em inglês, se assemelha a palavra 'steak', que é traduzido como bife.

A brincadeira vem na mesma semana do GP do Japão, onde outras equipes modificam as pinturas para homenagear elementos culturais do país do sol nascente, como a Haas, que irá correr com flores de cerejeira estampadas, ou a Red Bull, que irá correr com branco e vermelho, as cores da bandeira japonesa.

