A Red Bull revelou nesta terça-feira que disputará o GP do Japão de Fórmula 1 deste fim de semana com uma pintura branca em homenagem à Honda, celebrando a última corrida na casa da fabricante antes do fim da bem-sucedida parceria de sete anos.

Com a Honda passando a ser parceira da Aston Martin na nova era de regulamentos, enquanto a Red Bull passará a produzir seus próprios motores em parceria com a Ford, este será oficialmente o último ano das duas marcas correndo juntas no Japão.

A parceria tem sido frutífera para a equipe de Milton Keynes, com Max Verstappen vencendo quatro títulos desde 2022, e a equipe, dois Mundiais. Embora a era dos híbridos tenha sido dominada principalmente pelas unidades de potência da Mercedes, a Honda conseguiu desenvolver um forte motor em um chassi igualmente potente.

Inicialmente, a Honda havia anunciado sua saída do esporte no fim de 2021. Mas, com o anúncio do regulamento de 2026, a marca voltou atrás, mantendo a parceria com a Red Bull até o fim do ciclo atual, em 2025, mas em escala menor, e revelando um novo acordo com a Aston Martin, já que a equipe de Milton Keynes partiu imediatamente para os planos da Red Bull Powertrains.

Como sabemos agora, os regulamentos de 2026 são adequados para a Honda, com o uso de combustíveis 100% sustentáveis e um foco maior na potência híbrida, por isso eles estão "retornando" em parceria com a Aston Martin.

Capacete especial de Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Como a próxima corrida em Suzuka será a última vez que a Honda correrá com a Red Bull em seu país de origem antes da separação, não é nenhuma surpresa que as duas marcas estejam fazendo algo especial. E, de acordo com os relatos, isso vem na forma de uma pintura branca. O branco sempre foi uma cor importante no automobilismo japonês. "Branco de campeonato", é chamado nos círculos da Honda.

No que poderia ser muito semelhante à pintura da Racing Bulls, a Red Bull poderia reproduzir algo semelhante à pintura que usaram para o GP da Turquia de 2021 , onde correram com um RB16B branco. Eles também usaram uma pintura branca com David Coulthard no RB4 para promover a instituição de caridade Wings of Life.

Combinando com o carro, Verstappen também revelou um capacete branco especial com o qual correrá no fim de semana. Ao postar a revelação no X, ele legendou as fotos do novo design com um simples "Para você", seguido pela bandeira japonesa.

O GP do Japão verá Yuki Tsunoda sentar-se ao lado de Verstappen no RB21, enquanto Liam Lawson vai para a Racing Bulls para recuperar sua confiança.

