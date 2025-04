F1: Haas mostra pintura especial para o GP do Japão

A semana de corrida no Japão já está começando e, com isso, algumas equipes decidiram fazer pinturas especiais para o fim de semana da Fórmula 1 que acontece em Suzuka. Esse é o caso da Haas, que escolheu um desenho que homenageia as flores de cerejeira, que são conhecidas por desabrocharem na primavera.

Esteban Ocon e Oliver Bearman estrearão essas cores na 'montanha-russa' japonesa, duas semanas depois de um excelente resultado geral que os levou a marcar 14 pontos em um fim de semana, algo que não acontecia desde 2018 para a Haas.

O desempenho também ajudou a apagar o início muito difícil experimentado em Melbourne, embora os pontos fracos do VF-25 provavelmente representem um problema novamente, dependendo do tipo de circuito percorrido.

Para a Haas, o GP do Japão é de particular importância este ano. Primeiro, em nível pessoal, para seu diretor, Ayao Komatsu, que correrá em casa. Em segundo lugar, por causa da parceria técnica assinada há alguns meses entre a equipe e a Toyota.

"Pessoalmente, estou muito feliz por estar de volta ao Japão neste fim de semana", disse Ocon, muito satisfeito. "Os fãs daqui são incríveis, tão apaixonados e conhecedores do nosso esporte como sempre. Vi alguns trajes muito criativos ao longo dos anos, e as pessoas são sempre muito gentis com seus presentes e apoio".

"Em termos do circuito em si, e eu digo isso com frequência, Suzuka é o melhor do calendário para mim. Há muito o que gostar nessa pista, especialmente no primeiro setor, que é incrivelmente rápido e fluido. É preciso estar muito envolvido e ser preciso ao dirigir, especialmente na classificação, e é isso que a torna ainda mais especial e gratificante quando você faz uma boa volta".

"Eu também adoro a história e a atmosfera da velha escola do circuito e, quando você adiciona esses fãs fantásticos, é realmente um destaque da nossa temporada correr no Japão. Já tive alguns bons resultados aqui no passado, como o quarto lugar em 2022, e espero que possamos lutar por outro bom resultado neste fim de semana e começar esta temporada tripla de forma positiva".

Não se espera que a Haas seja a única equipe a usar uma pintura especial, pois tudo indica que a Red Bull fará o mesmo em Suzuka.

