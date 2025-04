É hora de acelerar novamente! A Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2025 neste fim de semana com o GP do Japão, terceira etapa do campeonato, encerrando a sequência de provas na madrugada brasileira com uma passagem pelo mítico circuito de Suzuka.

Após uma passagem movimentada por Xangai, com direito à primeira corrida sprint de 2025, o campeonato vai ganhando contornos importantes para a disputa do título.

Lando Norris segue na liderança do Mundial com 44 pontos, oito à frente de Max Verstappen, segundo colocado. George Russell e Oscar Piastri vêm na sequência, com 35 e 34, respectivamente. Andrea Kimi Antonelli completa o top 5, com 22.

Entre os construtores, a McLaren lidera o Mundial 78, contra 57 da Mercedes e 36 da Red Bull. Williams e Ferrari completam o top 5 com 17 pontos cada.

Confira a programação do GP do Japão, 3ª etapa da temporada 2025 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 02h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

