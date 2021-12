F1 deve cobrar vacinação obrigatória para paddock em 2022

A Fórmula 1 parece a caminho de tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todo o pessoal dentro do paddock da categoria no começo do próximo ano.

Enquanto a direção da F1 conseguiu fazer com sucesso duas temporadas em meio à pandemia, podendo abrir as arquibancadas recentemente, as preocupações com a variante Omicron levantaram questionamos sobre o que esperar adiante.

Isso não levanta dúvidas apenas sobre as corridas, com o GP da Austrália prometendo ser um pesadelo logístico por causa da estrita quarentena que há em vigor no país, mas também com potenciais surtos que podem acontecer.

Com vários governos ao redor do mundo começando a tornar a vacinação obrigatória, com potenciais restrições para os não-vacinados, a F1 começa a considerar o mesmo caminho para o paddock.

Bruno Farmim, diretor de operações da FIA responsável pelo protocolos de Covid-19, confirmou em Abu Dhabi que a ideia é considerada.

"Em termos do que acontecerá no próximo ano, é muito cedo, porque há apenas três semanas, todos pensávamos que a pandemia estava quase no fim e que 2022 seria uma volta ao normal", disse ao Motorsport.com. "Mas infelizmente, com essa nova variante na Europa, a pandemia está crescendo muito e os hospitais estão enchendo novamente".

"Centenas de milhares de pessoas estão sendo infectadas diariamente na Europa e temos que manter o cuidado. Sabemos que em alguns lugares, países e eventos a vacinação obrigatória está crescendo. É algo que podemos considerar mas, no momento, ainda não decidimos".

Team personnel arrive in the paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Porém, o CEO da F1, Stefano Domenicali, sugeriu que a ideia tenha avançado, e o Conselho Mundial da FIA aprovou a ideia da vacinação. Falando com o Motorsport.com sobre a situação da Covid, ele disse: "Há vários assuntos que precisamos discutir com as equipes".

"Todos temos o problema da Covid para gerenciarmos novamente no próximo ano, e não será fácil. Mas em dois anos de pandemia, completamos temporadas muito intensas. Tendo concluído uma temporada de 22 corridas, nos torna cautelosamente otimistas para 2022, mas com a Covid ainda presente".

"Mas não é coincidência que uma das últimas coisas aprovadas pelo conselho, como precaução, é ter todo o paddock vacinado".

A F1 se tornou uma das primeiras categorias a fazer campanhas para incentivar a vacinação, lançando uma mensagem em vídeo com os pilotos no GP de Abu Dhabi.

