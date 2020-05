Brawn: nova redução do teto da F1 deve ser anunciada em breve

Diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn disse que a redução do teto orçamentário da categoria para 2021 está perto de ser concluído. O dirigente admitiu que o o principal ponto de discórdia é sobre até que ponto o teto pode cair nas próximas temporadas. De todo modo, o dirigente britânico, mais famoso pelos trabalhos com a Ferrari e a Brawn GP, adiantou que a F1 deve reduzir o teto orçamentário em R$ 167 milhões para 2021.

Brawn também enfatizou que os chefes de empresas que apoiam grandes equipes que são diretamente afetadas pelo limite de orçamento estão tão ansiosos para ver uma redução de custos quanto as escuderias menores.

O limite de 2021 foi anunciado em US $ 175 milhões (cerca de 975 milhões de reais) no ano passado, mas em discussões recentes foi acordado reduzi-lo para US $ 145 milhões (aproximadamente 807 milhões de reais.

Uma queda adicional para US $ 130 milhões (quase 725 milhões de reais) está sendo discutida para o segundo ano de restrições em 2022, o que permitiria que as equipes maiores tivessem mais tempo para reduzir o tamanho de suas equipes após o esforço inicial para projetar carros para os novos regulamentos. Um outro corte poderia ser seguido. Mas a Ferrari tem sido particularmente resistente a uma queda tão acentuada.

"Acho que os detalhes serão divulgados para as equipes nos próximos dias", disse Brawn à Sky Sports. "Houve muita consulta. E acho que agora estamos nos estágios finais, então tudo ficará claro em breve”.

"Os objetivos iniciais do teto orçamentário são tornar o grid mais competitivo. E acho que com a situação que temos agora, a sustentabilidade econômica da F1 é a prioridade. Acho que isso conta tanto para as grandes equipes quanto para as pequenas equipes. E ficou muito claro para alguns dos diretores e gerentes dessas equipes que a mensagem é clara: temos que cortar os custos”.

"Começamos com US $ 175 milhões. Foi uma longa batalha para chegar lá. E com a atual crise, agora vamos começar com US $ 145 milhões. E a discussão é realmente quanto mais adiante podemos avançar nos próximos anos".

Brawn ainda insiste que o esporte terá um futuro saudável se as equipes forem obrigadas a gastar menos. "Acho que haverá um fundo de prêmios muito mais equitativo no novo Pacto de Concórdia [acordo entre F1 e equipes]. Portanto, as equipes do pelotão intermediário em particular estarão em uma realidade muito melhor em termos de parcela do prêmio em dinheiro”.

"Assim, tudo está sendo equilibrado em todas as direções: reduzimos a quantidade de dinheiro que poderia ser gasto na F1 e estamos melhorando a distribuição do fundo de prêmios de maneira mais uniforme entre as equipes. Uma boa equipe do pelotão intermediário deve conseguir pódios, talvez uma vitória, e deve gerar um pequeno lucro. E se conseguirmos isso, teremos um futuro muito sustentável".

A Liberty Media anunciou recentemente que, após uma troca de ativos entre suas empresas, a organização da F1 agora tem mais dinheiro em caixa, o que lhe permitirá apoiar as equipes, por exemplo, fazendo pagamentos antecipados.

"Julgaremos em que nível devemos apoiar o fundo de prêmios nos próximos meses, porque obviamente queremos mantê-lo. Se perdermos algumas equipes, será uma tragédia. Então nós estamos trabalhando muito de maneira justa e equitativa entre as equipes.

