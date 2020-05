O amortecedor de massa da Renault é um exemplo típico de equipes da Fórmula 1 usando sua ingenuidade e pensamento lateral para contornar um problema, e, na sequência, explorando ele a fundo.

A equipe de Enstone descobriu que as regras introduzidas para a temporada de 2005 exigiam que ela executasse uma quantia excessiva de rigidez da mola dianteira para manter a asa o mais próximo possível do chão.

Esse era o tipo de troca mecânica que as equipes faziam normalmente, em busca de um desempenho aerodinâmico melhor. No entanto, isso desencadeou um efeito de rejeição indesejado quando o carro estava na pista e, portanto, a equipe buscou encontrar uma maneira de neutralizar esse efeito.

Os carros dessa época foram capazes de tornar o limite de peso um problema menor em comparação aos modelos atuais, e, com frequência, era necessário colocar lastro para atingir o peso mínimo. Isso deu à Renault a chance de instalar seu amortecedor de massa - um peso em movimento livre suspenso dentro de um cilindro localizado no bico, que agiria em oposição às forças verticais aplicadas ao carro.

Os benefícios do dispositivo precisavam exceder os problemas que poderia causar devido ao peso adicional que estava sendo adicionado, especialmente porque uma de suas principais desvantagens era a localização: o lastro geralmente era colocado no ponto mais baixo possível do carro.

No entanto, testes feitos pela equipe confirmaram que era possível ter um ganho no tempo de volta e, com isso, foi colocado em produção.

A Renault descobriu imediatamente que o amortecedor não apenas ficaria bem acomodado no carro, como também permitiria que seus pilotos freassem com muito mais força, oferecendo uma pilotagem mais ideal e uma plataforma aerodinâmica mais estável.

Inicialmente, a equipe usou um peso de cerca de 10 kg, mas logo percebeu que isso poderia ser personalizado para cada circuito, com vários pesos usados para obter a melhor performance do carro. Posteriormente, também foi adicionado um amortecedor de massa na parte traseira do carro.

Renault R26 2006 exploded overview Photo by: Giorgio Piola

Durante essa era da F1, haviam dois fornecedores de pneus - Bridgestone e Michelin, com a Renault usando pneus do último. Esse foi mais um golpe de genialidade da Renault, que entendeu que os pneus da Michelin eram mais receptivos ao uso do amortecedor de massa, pois o bloco tendia a se mover mais quando movimentado.

Porém, isso não impediu as outras equipes a tentar obter ganhos similares. Enquanto a Renault foi a primeira, outros logo correram atrás. Na realidade, a maior parte do grid adotou a inovação, com vários graus de sucesso e modalidades e pesos ainda mais complexos e diferentes.

No final, a FIA usou seu regulamento que proibia todos "aparelhos de aerodinâmica móveis". Na justificativa, citou um aumento no desenvolvimento de aparelhos que não tinham mais o fornecimento de assistência mecânica como propósito principal, passando a serem usados para melhorar a aerodinâmica do carro.

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S. 20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

