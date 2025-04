F1: Diretor da Sauber compara Bortoleto a Leclerc

Gabriel Bortoleto venceu as Fórmulas 3 e 2 de forma consecutiva e fez sua estreia na Fórmula 1 pela Sauber em 2025, no entanto, ele já admitiu que a transição tem sido "mais difícil do que o esperado".

Após o GP do Bahrein, em que o brasileiro terminou em 18° após abandono de Carlos Sainz e desqualificação do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, o diretor de programas e operações da equipe, Beat Zehnder, falou com o Motorsport.com sobre o brasileiro.

"Ele é muito transparente e autocrítico. Ontem ele estava desapontado consigo mesmo porque Nico foi um pouco mais rápido do que ele. O objetivo do Gabriel é ser mais rápido do que Nico e ele é muito transparente quanto a isso. Se comete um erro, ele admite, é muito aberto e faz críticas construtivas à equipe sobre o que precisa para ser mais rápido."

Zehnder ainda comentou que vê semelhanças entre Bortoleto e Charles Leclerc: "Pra mim, ele provavelmente está no mesmo nível de Leclerc em termos de ética de trabalho — trabalhando junto com os engenheiros e o tempo que passa com eles querendo entender cada mínimo detalhe". O engenheiro trabalhou com o monegasco durante passagem do piloto da Ferrari pela Alfa Romeo.

"Eu realmente espero que, ao longo desta temporada, a gente consiga dar a ele um carro que permita marcar pontos, porque ele merece. Ele é um excelente piloto", finalizou o diretor da Sauber.

