Estreando na principal categoria do automobilismo, Gabriel Bortoleto, admitiu que achou mais difícil do que o esperado passar de uma campanha vitoriosa na Fórmula 2 para a parte de trás do grid na Fórmula 1.

Bortoleto conquistou títulos consecutivos na F2 e na F3, o que lhe rendeu a promoção para a F1 este ano na Sauber, de propriedade da Audi.

Até agora, a equipe suíça tem lutado para progredir em relação aos maus resultados de 2024. Na Austrália, Nico Hulkenberg fez bem em capitalizar uma corrida caótica com clima misto para chegar em sétimo lugar, mas, fora isso, nem ele nem Bortoleto estiveram em posição de ameaçar os 10 primeiros.

Bortoleto percebeu que teria um desafio pela frente em sua campanha de estreia, mas admitiu que as coisas estão mais difíceis do que o brasileiro esperava, já que ele está ajustando sua mentalidade de frequentar o pódio para lutar por um ponto.

"É muito difícil, para ser sincero", respondeu Bortoleto quando perguntado pelo Motorsport.com sobre a diferença de mentalidade. "É difícil porque venho de dois anos muito bons em minha vida, quando venci a F3 e a F2.

"É mais difícil [do que o esperado] no sentido puramente de pilotar. Quando você está acostumado a vencer e quando está indo para um fim de semana de corrida, você está pensando: 'Talvez eu possa vencer neste fim de semana, tenho a possibilidade de fazer isso'. E na posição em que estamos hoje, esse não é o caso.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Somos muito realistas quanto ao fato de não sermos capazes de vencer. E para qualquer piloto - mas posso dizer que para mim - é muito difícil. Porque não estou aqui para ser o último, não estou aqui para ser o P10. Estou aqui para tentar vencer, como todo mundo".

Mas com a entrada oficial da Audi na F1 cada vez mais próxima, incluindo sua própria unidade de potência para os novos regulamentos, Bortoleto diz que seu início difícil não diminuiu suas ambições com a marca alemã.

"Eu não vim para a Fórmula 1 pensando que estaria imediatamente lutando por vitórias ou pódios", explicou ele. "É uma honra fazer parte do projeto da Audi na F1 e nosso objetivo é muito claro para os próximos anos"

"É tudo uma questão de trabalho duro, manter a cabeça baixa, trabalhar e melhorar. Porque no dia em que tivermos a oportunidade de vencer ou de garantir pódios, precisamos estar prontos para isso. Não é o caso agora, mas estamos crescendo nessa direção."

"Também preciso aceitar a posição em que estamos agora. Porque assim que você começa a entrar nesse ciclo de ser muito duro consigo mesmo ou ficar chateado porque não consegue fazer isso, acho que seu desempenho começa a ficar cada vez pior."

