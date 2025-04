Globo negocia transmissão da F1 para 2026, diz site

No fim de 2024, ficou um grande questionamento de qual emissora transmitiria a Fórmula 1 em 2025 no Brasil - Band ou TV Globo? No entanto, o canal do Morumbi continuou com a preferência, principalmente para manter o contrato firmado (que tem validade até dezembro).

Agora, segundo informações do F5, da Folha de S. Paulo, a Globo estaria revivendo o projeto que foi apresentado no ano passado à Liberty Media. O plano seria exibir apenas parte das corridas em TV aberta, com a transmissão completa sendo feita pelo SporTV e na plataforma de streaming Globoplay.

Por outro lado, o grupo Bandeirantes ainda tem interesse em conseguir renovar seu contrato com a categoria. A entrada do brasileiro Gabriel Bortoleto teria alavancado o interesse das emissoras no esporte.

Importante lembrar que a TV Globo foi responsável pela transmissão da categoria entre 1981 a 2020. Com a pandemia da Covid-19 e a ausência de um brasileiro no grid, o interesse pela F1 caiu bastante.

Ainda segundo o F5, a Liberty Media está inclinada à proposta da TV carioca, mas detalhes de pagamento dos direitos ainda estão sendo discutidos. A Globo, porém, não planeja desembolsar milhões de reais pela categoria.

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!