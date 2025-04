Gabriel Bortoleto não teve vida fácil durante o GP do Bahrein de Fórmula 1. O brasileiro da Sauber cruzou a linha de chegada no Sakhir na 19ª colocação - não sendo o último colocado de forma oficial devido ao abandono de Carlos Sainz.

No fim, o companheiro de Gabriel, Nico Hulkenberg, foi desclassificado por irregularidades técnicas no carro - depois de encerrar a prova na 13ª colocação - e Bortoleto subiu para 18°. Nesta análise, o Motorsport.com detalha as estratégias escolhidas pelo alemão e pelo brasileiro, as paradas nos boxes e o gap entre eles volta após volta.

Estratégia de pneus

Largando com os mesmos compostos que Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Liam Lawson, Bortoleto iniciou a corrida com pneus médios, depois trocou para a gama dura e encerrou a prova com médios.

Por sua vez, Hulkenberg optou pelo caminho da maioria do grid: iniciar o GP do Bahrein de pneus macios, trocar para os médios na primeira parada e finalizar a prova com outro jogo de compostos faixa amarela.

Parada nos boxes

Por ter iniciado a corrida com os compostos macios, Nico precisou fazer a parada mais cedo, já na volta 5. No total, ele levou 24s229. A segunda troca aconteceu na 27ª volta e teve 24s291 de duração.

Enquanto Gabriel alongou um pouco mais o stint, parando pela primeira vez na 13ª volta, em um pit-stop que demorou 24s143, retornando aos boxes na 32ª volta da corrida em uma troca de 25s396.

Volta a volta

VOLTA BORTOLETO/COMPOSTO POSIÇÃO GAP HULKENBERG/COMPOSTO POSIÇÃO 1 1m49s307 (MÉDIO) P19 -0s175 1m49s482 (MACIO) P20 2 1m40s450 (MÉDIO) P19 -0s184 1m40s634 (MACIO) P20 3 1m39s00 (MÉDIO) P19 -0s119 1m40s019 (MACIO) P20 4 1m40s079 (MÉDIO) P19 +0s250 1m39s829 (MACIO) P20 5 1m40s726 (MÉDIO) P19 -1s232 1m41s958 (MACIO) P20 6 1m39s953 (MÉDIO) P19 -17s671 1m57s624 (MÉDIO) | (PIT - 24.229) P20 7 1m39s772 (MÉDIO) P18 +1s822 1m37s950 (MÉDIO) P19 8 1m40s131 (MÉDIO) P18 +0s720 1m39s411 (MÉDIO) P20 9 1m40s325 (MÉDIO) P17 +1s078 1m39s247 (MÉDIO) P20 10 1m40s312 (MÉDIO) P16 +1s053 1m39s259 (MÉDIO) P20 11 1m40s248 (MÉDIO) P13 +0s992 1m39s256 (MÉDIO) P20 12 1m40s903 (MÉDIO) P12 +1s753 1m39s150 (MÉDIO) P20 13 1m42s993 (MÉDIO) | (PIT - 24.143) P15 +3s956 1m39s037 (MÉDIO) P19 14 1m59s074 (DURO) P20 +19s602 1m39s472 (MÉDIO) P18 15 1m39s255 (DURO) P20 -0s134 1m39s389 (MÉDIO) P15 16 1m38s456 (DURO) P20 -1s489 1m39s945 (MÉDIO) P16 17 1m39s262 (DURO) P20 -0s621 1m39s883 (MÉDIO) P15 18 1m39s265 (DURO) P20 -0s007 1m39s272 (MÉDIO) P15 19 1m38s953 (DURO) P20 -0s449 1m39s402 (MÉDIO) P15 20 1m38s764 (DURO) P20 -1s008 1m39s772 (MÉDIO) P16 21 1m39s320 (DURO) P20 -0s205 1m39s525 (MÉDIO) P16 22 1m39s167 (DURO) P20 -0s223 1m39s390 (MÉDIO) P16 23 1m39s252 (DURO) P20 -0s210 1m39s462 (MÉDIO) P16 24 1m39s787 (DURO) P20 +0s266 1m39s521 (MÉDIO) P16 25 1m39s358 (DURO) P20 -0s242 1m39s600 (MÉDIO) P16 26 1m39s765 (DURO) P20 -0s756 1m40s521 (MÉDIO) P17 27 1m40s319 (DURO) P20 -2s142 1m42s461 (MÉDIO)

(PIT- 24.291) P17 28 1m39s870 (DURO) P19 -18s942 1m58s812 (MÉDIO) P20 29 1m39s853 (DURO) P 18 +2s100 1m37s753 (MÉDIO) P20 30 1m39s880 (DURO) P18 +2s542 1m37s338 (MÉDIO) P20 31 1m39s929 (DURO) P18 +2s171 1m37s758 (MÉDIO) P20 32 2m12s657 (DURO)

(PIT - 25.396) P18 +1s350 2m11s307 (MÉDIO) P20 33 2m31s899 (MÉDIO) P20 +17s869 2m14s030 (MÉDIO) P17 34 1m46s476 (MÉDIO) P20 -5s642 1m52s118 (MÉDIO) P17 35 1m56s831 MÉDIO) P20 -4s924 2m01s755 (MÉDIO) P17 36 1m40s448 (MÉDIO) P20 +1s505 1m38s943 (MÉDIO) P15 37 1m38s701 (MÉDIO) P20 +0s551 1m38s150 (MÉDIO) P15 38 1m38s006 (MÉDIO) P20 +0s096 1m37s910 (MÉDIO) P15 39 1m38s433 (MÉDIO) P20 +0s157 1m38s276 (MÉDIO) P15 40 1m38s311 (MÉDIO) P20 -0s351 1m38s662 (MÉDIO) P15 41 1m38s758 (MÉDIO) P20 -0s361 1m39s119 (MÉDIO) P16 42 1m38s490 (MÉDIO) P20 -0s188 1m38s678 (MÉDIO) P16

43 1m38s919 (MÉDIO) P20 +1s460 1m37s459 (MÉDIO) P15 44 1m40s209 (MÉDIO) P19 (ABANDONO SAINZ) +2s370 1m37s839 (MÉDIO) P15 45 1m38s554 (MÉDIO) P19 +0s630 1m37s924 (MÉDIO) P15 46 1m38s151 (MÉDIO) P19 +0s541 1m37s610 (MÉDIO) P15 47 1m38s470 (MÉDIO) P19 +0s545 1m37s925 (MÉDIO) P15 48 1m38s583 (MÉDIO) P19 +0s433 1m38s150 (MÉDIO) P15 49 1m38s580 (MÉDIO) P19 +0s566 1m38s014 (MÉDIO) P15 50 1m38s592 (MÉDIO) P19 +0s706 1m37s886 (MÉDIO) P15 51 1m38s706 (MÉDIO) P19 +0s714 1m37s992 (MÉDIO) P15 52 1m38s551 (MÉDIO) P19 +0s526 1m38s025 (MÉDIO) P15 53 1m38s973 (MÉDIO) P19 +0s713 1m38s260 (MÉDIO) P15 54 1m38s936 (MÉDIO) P19 +0s438 1m38s498 (MÉDIO) P15 55 1m39s001 (MÉDIO) P19 +0s577 1m38s424 (MÉDIO) P15 56 1m39s381 (MÉDIO) P19 +0s383 1m38s998 (MÉDIO) P15 57 1m39s063 (MÉDIO) P19 +0s240 1m38s823 (MÉDIO) P15

Conclusões

A estratégia de pneus de Bortoleto colaborou para o resultado do GP do Bahrein. Olhando o primeiro stint da prova, é possível concluir que a diferença entre o composto macio e o médio não foi tão grande. Se o brasileiro tivesse optado pelo faixa vermelha, talvez encontrasse mais facilidade em conseguir avançar no grid, uma vez que a gama macia chega na janela de performance mais rápido que o composto médio.

Outro detalhe importante é que analisando o segundo e terceiro stint, o melhor momento do paulista na prova em relação a Hulkenberg é quando ele calça os pneus duros. Enquanto o alemão corria com um composto médio de seis voltas, o brasileiro encarou a gama mais rígida e conseguiu se sobressair nos tempos de volta.

Ao parar pela segunda vez e retornar para a gama média, é possível perceber que o rendimento da Sauber nº 5 cai e Gabriel não 'embala' na parte final da prova, enquanto Nico o supera nos tempos de volta com certa facilidade.

Contudo, vale destacar que possivelmente na reta final da corrida, a prancha do assoalho de Hulkenberg iniciou o processo de desgaste e isso pode ter dado ao alemão um pequeno ganho de desempenho em relação ao Bortoleto, mesmo com ambos usando o mesmo tipo de pneu. Diferentemente do cenário da Ferrari, o composto médio não funcionou para a equipe suíça, uma estratégia de macio - duro - duro poderia ter apresentado um resultado melhor, contudo, o brasileiro não tinha dois compostos de pneus brancos disponíveis.

Por fim, analisando volta por volta, é possível perceber que Bortoleto não ficou em um ritmo tão aquém de Hulkenberg, uma vez que das 57 voltas completadas no GP do Bahrein, Bortoleto ficou à frente do companheiro de equipe em 23. As 34 lideradas por Hulkenberg acontecem, em sua maioria, na parte final da prova, onde possivelmente o carro já estava com a prancha do assoalho mais desgastada.

Obs: nesta conta, estão incluídas as 'enter laps', 'out laps' e safety car.

Além de tudo isso, é preciso levar em conta a experiência, que o alemão tem de sobra e o brasileiro ainda está acumulando, e as limitações do carro, principalmente no tráfego.

