Jack Doohan fez sua estreia na Fórmula 1 pela Alpine na última corrida do ano passado, porém, não sem encarar muita pressão. O time francês, que tem como consultor Flavio Briatore, conta atualmente com três reservas: Paul Aron, Kush Maini e Franco Colapinto, sendo que o último foi titular pela Williams em 2024 e aceitou a posição de reserva esperando, em algum momento, voltar ao cockpit.

Esse ano, o australiano não teve um início de temporada dos sonhos. No GP da Austrália, Doohan bateu na primeira volta. Na China, foi penalizado pelo acidente com Gabriel Bortoleto no fim da sprint e na corrida principal por jogar Isack Hadjar para fora da pista. No Japão, bateu no TL2 porque não fechou o DRS antes da curva 1.

Todos esses erros, que custam caro, somados à pressão das opções de reserva da Alpine, poderiam justificar uma troca de pilotos já nas próximas etapas, no entanto, segundo o site The Race, Doohan parecer ter sua vaga garantida ao menos até a pausa do meio do ano.

O potencial que o australiano mostrou para superar as adversidades, seu trabalho junto à equipe e a dinâmica com Gasly seriam os motivos para a decisão de dar a Doohan mais tempo para se desenvolver e mostrar resultados melhores.

O chefe de equipe Oliver Oakes chegou a dizer que "no geral, ele fez um bom fim de semana", em defesa do trabalho de seu piloto em Sakhir.

No último domingo, no Bahrein, Doohan foi um dos punidos em cinco segundos por exceder os limites de pista e é um dos quatro pilotos que ainda não pontuou na temporada, porém, na Alpine, espera-se que seja apenas uma questão de tempo para as coisas melhorarem, especialmente após Gasly terminar em sétimo e pontuar pela primeira vez no ano.

